台日「奪冠獎金」驚人差距曝光！　日媒檢討12強賽敗因

▲台灣隊拿下12強賽冠軍，寫下台灣棒球史佳績。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）擊敗日本奪冠，超強戰績令國人振奮又驕傲。日媒《東京體育》撰文分析敗北主因，其中「奪冠獎金」也被認為是輸球關鍵之一。

《東京體育》寫道，日本被視為冠軍的最有力爭奪者，因此「輸給台灣」的消息，替國內球迷帶來衝擊。事實上，「雙方都未能組成完美陣容」，例如大谷翔平等級球星沒有參加，這已經是預料中的事，但台日原本預定的主力選手，也都因為傷病等理由未能上場。

《東京體育》認為，台灣隊與日本隊的決定性差異，在於本屆大賽中「壓倒性的溫度差」。

▲日媒形容，對於本次大賽的熱情，台灣與日本存在明顯差異。（圖／達志影像／美聯社）

依據台灣「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」，奪冠之後，每位選手都將獲得700萬台幣（約3310萬日元）獎金，不僅遠遠超出台灣棒球選手的平均年薪，也比日本去年奪得世界棒球經典賽（WBC）冠軍時，每位選手獲得的600萬日圓（約新台幣126萬元）高出許多。

此外，12強賽主要目標是培養及定位下一屆WBC的年輕選手，因此日本球員對於「勝利」的執著心也相對降低。一位曾經代表國家隊參賽的日本選手就坦言，「當然想要奪冠，但參賽的風險更大，除了想要吸引大聯盟球探的選手之外，風險與回報不成比例，避免受傷就成了首要目標」。

《東京體育》認為，日本和台灣對於本次大賽的熱情，確實存在明顯差異，「決定勝負的『4分之差』，或許就是由此產生的。」

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