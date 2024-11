陳傑憲真的紅了！　美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」

▲台灣隊長陳傑憲獲得日媒及美媒關注。(圖/記者李毓康攝)



記者吳美依/綜合報導

世界棒球12強賽(WBSC Premier 12)初賽結束,台灣隊晉級4強、挺進日本,隊長陳傑憲也被美國體育記者大讚,展現出「美國職棒大聯盟」(MLB)水準的天賦。

美國體育記者莫羅西(Jon Morosi)在X發文表示,「30歲的陳傑憲,在世界棒球12強賽中,展現了他擁有MLB水準的天賦。但他透過翻譯告訴我,他認為自己的未來在中華職棒(CPBL)。」

根據莫羅西的貼文,陳傑憲透過翻譯表示,「如果我更年輕,我絕對會把進入(MLB)當成目標,讓台灣的每一個人感到驕傲。」

▲中華隊前進東京,隊長陳傑憲行前受訪。(圖/記者林敬旻攝)

陳傑憲外型酷似吳奇隆,因此也有「四爺」之稱,由於帥氣外型、流利口條,成為代表球員的對外「發言人」,也因為高中旅日經歷,能以日文接受日媒訪問。

他曾向日媒表示,日本選手的專注、上進心、自主練習、團隊合作,以及「從比賽開始到結束都絕不放棄的態度」都值得學習,最喜歡的日語則是「只要去做就能成功」,「這是高中的標語。校長總是說『共生的各位,只要去做就能成功』,所以印象深刻。」

Chieh-Hsien Chen, 30, is showing at the @Premier12 that he has @MLB talent, but he told me through an interpreter that he sees his future in the CPBL.



“If I were younger, I would definitely make that my goal, to reach [MLB] and make everyone in Taiwan proud.” pic.twitter.com/yzfAs3xOWC