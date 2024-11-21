陳傑憲真的紅了！　美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」

▲台灣隊長陳傑憲獲得日媒及美媒關注。（圖／記者李毓康攝）



記者吳美依／綜合報導

世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）初賽結束，台灣隊晉級4強、挺進日本，隊長陳傑憲也被美國體育記者大讚，展現出「美國職棒大聯盟」（MLB）水準的天賦。

美國體育記者莫羅西（Jon Morosi）在X發文表示，「30歲的陳傑憲，在世界棒球12強賽中，展現了他擁有MLB水準的天賦。但他透過翻譯告訴我，他認為自己的未來在中華職棒（CPBL）。」

根據莫羅西的貼文，陳傑憲透過翻譯表示，「如果我更年輕，我絕對會把進入（MLB）當成目標，讓台灣的每一個人感到驕傲。」

▲中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前受訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳傑憲外型酷似吳奇隆，因此也有「四爺」之稱，由於帥氣外型、流利口條，成為代表球員的對外「發言人」，也因為高中旅日經歷，能以日文接受日媒訪問。

他曾向日媒表示，日本選手的專注、上進心、自主練習、團隊合作，以及「從比賽開始到結束都絕不放棄的態度」都值得學習，最喜歡的日語則是「只要去做就能成功」，「這是高中的標語。校長總是說『共生的各位，只要去做就能成功』，所以印象深刻。」

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