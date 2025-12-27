　
    • 　
>
地方 地方焦點

銀色斗笠起舞、多國料理飄香　十大新住民重大新聞揭曉

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「十大新住民重大新聞甄選」今天舉行發布會。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

「十大新住民重大新聞甄選」邁入第9屆，27日在台中中興大學舉行年度發布會，現場除公布「2025年度十大新住民重大新聞」，也安排新住民文化演出與交流活動，展現政策討論之外的多元文化樣貌。

發布會開場由「陽光民族舞團」帶來雲南少數民族舞蹈演出，舞者頭戴銀色斗笠、身著傳統服飾，在鼓點與律動中呈現山林民族的生命力；會場外則由來自台中東勢的「春天女性發展協會」新住民團體，提供越南、印尼等特色餐點，讓與會者在飲食與藝術中感受新住民文化的日常樣貌。

主辦單位指出，今年入選的十大新聞，以立法院三讀通過《新住民發展署組織法》、內政部增設新住民專責機關最具代表性，象徵新住民政策由過往分散推動，正式進入制度治理核心；同時也涵蓋就業制度改善、微型保單擴大、新住民在台創業與取得就業金卡長居，以及新二代在教育、文化與產業領域的亮眼表現。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲「陽光民族舞團」帶來雲南少數民族舞蹈演出。（圖／記者白珈陽攝）

活動發起人、長期投入新住民權益倡議的律師尤英夫表示，十大新住民新聞甄選不只是年度新聞盤點，更希望透過新聞背後的制度意涵與社會脈絡，讓政府與社會看見新住民的處境、貢獻與潛力，進一步推動政策精進與社會包容。

活動總策劃、壹元書院創辦人賴慕芬指出，甄選活動自2017年辦理至今已連續9年，逐步建立年度公共紀錄。今年從全年上百則新住民相關新聞中，依公共性、影響性與代表性初選出40則重大新聞，再由9位來自學界、媒體、法律與社會實務領域的評審委員進行加權評比，最終選出年度前十名，期望引導社會持續關注新住民議題的長期發展。

評審團主席趙善意指出，本屆名單除回顧政策成果，也刻意納入具有警示意義的事件。他強調，新住民早已是台灣生命共同體的一部分，在肯定制度突破的同時，也必須正視制度摩擦與社會風險，唯有具備自省能力，社會才能從感性的包容，走向理性的法治。

12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間
快訊／林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗
撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價
直擊／五月天阿信摔下舞台6天「手包OK蹦露面」！

新住民文化交流政策法案就業創業多元文化十大新聞

