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日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

▲世界棒球12強賽，日本隊落居亞軍。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）冠軍戰，台灣以「4：0」擊敗日本，史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。除了台灣的創紀錄佳績，日本隊賽後2個舉動所展現出的運動家精神，也獲美國職棒大聯盟（MLB）記者大讚。

MLB記者莫羅西（Jon Morosi）在X發布影片顯示，台灣隊頒獎瞬間，全場爆出尖叫與歡呼聲，響徹東京巨蛋，台灣選手們依序上台，而日本隊也在另一端列隊觀禮。

莫羅西寫道，「運動家精神非常美麗。在日本隊獲得銀牌之後，許多選手轉向中華台北隊鞠躬。現在，他們留下來參加金牌頒獎典禮。」

許多網友也在下方留言，「體育精神就是這樣」、「這就是為什麼我愛日本」、「日本隊一直都是可敬的對手」、「就像大谷及MLB許多日本選手一樣優雅」、「身為日本人，我很開心因為日本人的禮貌而被認可。」

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