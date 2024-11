日本隊賽後「2舉動」超有風度　MLB記者大讚：運動家精神

▲世界棒球12強賽,日本隊落居亞軍。(圖/記者李毓康攝)

記者吳美依/綜合報導

世界棒球12強賽(WBSC Premier 12)冠軍戰,台灣以「4:0」擊敗日本,史上首次在成棒世界級賽事(非分齡)奪冠。除了台灣的創紀錄佳績,日本隊賽後2個舉動所展現出的運動家精神,也獲美國職棒大聯盟(MLB)記者大讚。

MLB記者莫羅西(Jon Morosi)在X發布影片顯示,台灣隊頒獎瞬間,全場爆出尖叫與歡呼聲,響徹東京巨蛋,台灣選手們依序上台,而日本隊也在另一端列隊觀禮。

莫羅西寫道,「運動家精神非常美麗。在日本隊獲得銀牌之後,許多選手轉向中華台北隊鞠躬。現在,他們留下來參加金牌頒獎典禮。」

許多網友也在下方留言,「體育精神就是這樣」、「這就是為什麼我愛日本」、「日本隊一直都是可敬的對手」、「就像大谷及MLB許多日本選手一樣優雅」、「身為日本人,我很開心因為日本人的禮貌而被認可。」

陳傑憲真的紅了! 美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」

Sportsmanship is beautiful. After Team Japan received their silver medals, many of the players turned to Team Chinese Taipei and bowed. And now they’re staying for the gold medal ceremony. @WBSC @Premier12 pic.twitter.com/LG8Fn6Pm43