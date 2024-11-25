12強逆襲奪冠　矢板明夫曝日本隊「少了台灣這1點」：氣勢被壓倒

▲日本隊落居亞軍，球員神情落寞。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣在世界棒球12強賽（WBSC Premier 12）奪冠，超強戰績令國人振奮又驕傲。日本資深媒體人矢板明夫分析，台灣隊賽前不被看好，卻一路披荊斬棘，打敗奪冠呼聲最高的日本隊，站上世界第一的領獎台，是因為「全隊上下的這一份對勝利的執著，是日本隊所沒有的。」

矢板明夫24日晚間在臉書發文，「在12強賽開幕之前，其實台灣隊並沒有被看好。有日本的棒球評論員甚至認為，台灣隊的實力在小組中排倒數第二，僅比澳洲隊強一些。」日本雅虎體育網站的民調中，高達78%受訪者認為日本隊會奪冠，僅18%相信台灣隊能贏，許多台灣媒體似乎也不抱太高期待。

他指出，殺進4強的隊伍之間，實力差距本來就不是很大，但「對勝利的渴望、以及啦啦隊對球隊支持的力度，台灣絕對是第一。」這幾天，他身邊幾乎所有台灣朋友都在討論棒球，很多人還專程前往東京應援，「只要台灣隊一出場，加油聲立刻驚天動地，把東京大巨蛋幾乎變成了台灣的主場。」

此外，台灣隊「為了能打好今天的決賽，立刻合理地運用規則，換掉了事先發表的昨天的主戰投手。寧可球隊被罰款、寧可主教練出來道歉，也要這麼做。全隊上下的這一份對勝利的執著，是日本隊所沒有的。俗話說『狹路相逢勇者勝』。日本隊在氣勢上明顯被壓倒了。」

▲台灣隊完封日本，創下歷史性佳績。（圖／達志影像／美聯社）



矢板明夫也指出，贏得棒球世界冠軍，對於台灣意義重大，「第一、凝聚了族群。這幾天，不分男女老幼、不分支持政黨的顏色，全台灣能夠為同一支球隊加油，是一件非常難得的事。」

「第二、讓世界看到了台灣。幾個月前在法國巴黎的奧運會場，台灣處處被中國打壓。國旗、國歌、甚至畫著台灣圖案的海報，也被中國觀眾搶走。但這一次，也許是和中國隊沒有參賽有關，大家可以大聲地為台灣隊加油。台灣的奪冠，上了全世界的新聞。台灣終於可以揚眉吐氣了。」

「第三、台灣向世界證明了，台灣體育的可能性。過去台灣在奧運會拿的金牌，多多少少有一些國民黨一黨獨裁時代舉國體制的痕跡。但這一次台灣奪得的是世界冠軍，是美國、日本、韓國等主要體育大國的國民都十分熱衷的運動。和足球籃球排球一樣，屬於人氣體育項目之一。」

矢板明夫也恭喜台灣，「台灣能夠在棒球比賽上奪冠，說明台灣的綜合實力也向上提高了一大截，實在可喜可賀。」

日本隊賽後「2舉動」超有風度 MLB記者大讚：運動家精神



陳傑憲真的紅了！ 美體育記者大讚「展現MLB水準的天賦」