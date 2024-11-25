賀中華隊奪冠！台南藍軍美食嘉年華　雞排+冰淇淋一路加碼

記者林東良／台南報導

中華隊4:0完封日本！身為資深球迷的台南市議會國民黨團發言人蔡育輝，承諾不論輸贏都發放雞排和雞蛋，看到中華隊凝聚國人棒球魂的精采表現，25日跟尤榮智、方一峰、林燕祝議員，齊聚新營民治議事廳，發放雞排、豬排等美食，連市長黃偉哲都共襄盛舉。

▲中日大戰4:0完封勝！身為資深球迷的台南市議會國民黨團發言人蔡育輝，25日跟尤榮智、方一峰、林燕祝議員，齊聚新營民治議事廳，發放雞排豬排等美食，連市長黃偉哲都共襄盛舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡育輝從300份一直加碼到2150份，現場熱鬧氣氛宛如歡樂的嘉年華會，藍軍議員們更不忘再次跟賴清德總統喊話，請讓亞太棒球村成為棒球國訓中心！

蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝興奮的表示，大家昨晚都守著電視，大吃日本食物，全程觀看中日大戰，一顆心都懸得緊緊的，直到確定中華隊以4:0完封勝，高興得眼淚都流出來了，府城的天空也綻放美麗的煙火，就像當年大家半夜拿著收音機聆聽比賽，聽到巨人隊贏得冠軍的剎那，家家戶戶都歡聲雷動，那都是至今仍讓人熱淚盈眶的回憶，等了32年，謝謝中華隊久蹲牛棚、坐冷板凳的選手，用實力和堅毅表現，讓世界再次看到中華棒球隊的傑出，也為自己寫下不朽紀錄。

為了慶祝中日大戰完4:0完封勝！蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝議員共準備了雞排600份、豬排300份、雞腿100份、雞蛋550份，水煎包100份、冰淇淋500份，與府城鄉親共享，蔡育輝說，太開心了，很高興黨團同仁跟她一起來辦這個歡樂會，雞排當初原本只準備300份，結果鄉親熱烈響應，一直不斷加碼，這些美食的份量應該是全國最多的了，謝謝鄉親們的參與現場就像一場充滿歡樂的嘉年華會。

蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝指出，12強世界三大棒球賽開戰前，國內球迷就不看好，沒想到中華隊第一場對韓國隊，6:3贏韓國，球迷就開始認錯，大發道歉表，中日大戰4:0完封勝！更讓世界看到，中華隊從投手、捕手優異靈活沈穩的配球，內外野滴水不漏的守備，再加上林家正和中華隊隊長陳傑憲，分別一分和三分全壘打，為中華隊寫下歷史勝，當然所有教練團的調兵遣將更是致勝關鍵，中華棒球隊用實力告訴大家，團隊默契和實力很重要，缺一不可。

蔡育輝、尤榮智、方一峰、林燕祝也再次提醒賴清德總統，優秀的球員都需要歷經扎實的培育和訓練過程，這次中華隊隊長陳傑憲榮獲比賽MVP是實至名歸，他跟林安可都效力於統一獅，這更是台南鄉親的榮幸，黨團為了棒球運動召開過多次記者會，台南亞太棒球村，賴清德市長任內102年起編列15億元預算，無人投標，到109年還被『審計處糾正』，原來是未依規定成立專案小組，來統籌設計和審查監照作業，以致計畫不斷延宕，預算增加到33.65億元，明年所有工程將全部完工，賴總統可知台灣的棒球發展面臨到很大的困境，因為體育專班的發展模式，限制了優秀人才培養的管道，黨團希望能將亞太棒球村打造為棒球國訓中心，由國家挹注資金，專業進行管理，所以請賴清德總統兌現承諾，打造東方的威廉波特，現在是出手幫忙的關鍵時刻了！