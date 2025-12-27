　
地方 地方焦點

快訊／139縣道大跳電！駕駛人心驚驚　台電急搶修

▲139縣道大彰路路燈突然不亮。（圖／民眾提供）

▲139縣道大彰路路燈突然不亮。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報

芬園鄉139縣道大彰路今（27）日傍晚路燈不明原因停電！原本應在5點半全數點亮的路燈，直到晚間6點多仍暗摸摸，伸手不見五指，影響範圍包含同安、中崙、大竹共三個村落，影響1千多戶民眾及用路人安全，不少民眾驚呼「不敢出門」。現場駕駛人行經時心驚膽跳。台電接獲通報後已派員搶修，經派員搶修發現為路燈線的接頭劣化已重新更換處理妥，於19點12分路燈已全線復電。

村民驚訝：整條路黑壓壓

傍晚5點半後，芬園鄉139線沿線路燈遲遲未亮，整條大彰路陷入黑暗，僅能依靠車燈與民宅光線照明。當地村民表示，原本習慣晚間散步或外出購物，突然面對漆黑道路十分不便，也有機車騎士直言「差點騎出車道，實在太危險！」，稍早也有民眾因生病，想去醫院就診，更不敢踏出門外。

▲139縣道大彰路路燈突然不亮。（圖／民眾提供）

村長急通報：用路安全堪憂

同安村長林子瓏在接近6點時陸續接到村民反映，隨即沿路查看，確認路燈全部失靈。他提到，雖然派出所與民宅供電正常，但主要道路一片黑暗，對用路人安全造成威脅，尤其該路段彎道多，缺乏照明更容易發生意外，已立即聯絡台電要求盡速修復。

台電彰化區營運處表示，員林巡修課於18點00分接獲民眾通報芬園鄉大彰路1段到3段約有3000公尺路燈不亮，經派員搶修發現為路燈線的接頭劣化已重新更換處理妥，於19點12分路燈已全線點亮。

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間
快訊／林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗
撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價
直擊／五月天阿信摔下舞台6天「手包OK蹦露面」！

日前一名民眾在超商「賣貨便」平台進行交易時，遇到超盧的詐騙集團，不僅假冒買家與客服，更上演「割腕」、「跳樓」等激烈苦情戲碼，稱帳戶66萬餘元遭銀行凍結，還搬出警察老公，威脅他要去坐牢，試圖情緒勒索被害人配合操作。便遭遇此類詐騙，對方甚至傳送流血照、揚言輕生，過程荒誕令當事人哭笑不得。

即／芳苑蛋雞場確診H5N1　撲殺2.7萬隻雞

狗誤闖國道男冒險抱他上車　後車霸氣守護

彰化男「菜刀+西瓜刀」逛大街　民眾急報警

