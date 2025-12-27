快訊／139縣道大跳電！駕駛人心驚驚　台電急搶修

▲139縣道大彰路路燈突然不亮。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報

芬園鄉139縣道大彰路今（27）日傍晚路燈不明原因停電！原本應在5點半全數點亮的路燈，直到晚間6點多仍暗摸摸，伸手不見五指，影響範圍包含同安、中崙、大竹共三個村落，影響1千多戶民眾及用路人安全，不少民眾驚呼「不敢出門」。現場駕駛人行經時心驚膽跳。台電接獲通報後已派員搶修，經派員搶修發現為路燈線的接頭劣化已重新更換處理妥，於19點12分路燈已全線復電。

村民驚訝：整條路黑壓壓

傍晚5點半後，芬園鄉139線沿線路燈遲遲未亮，整條大彰路陷入黑暗，僅能依靠車燈與民宅光線照明。當地村民表示，原本習慣晚間散步或外出購物，突然面對漆黑道路十分不便，也有機車騎士直言「差點騎出車道，實在太危險！」，稍早也有民眾因生病，想去醫院就診，更不敢踏出門外。

村長急通報：用路安全堪憂

同安村長林子瓏在接近6點時陸續接到村民反映，隨即沿路查看，確認路燈全部失靈。他提到，雖然派出所與民宅供電正常，但主要道路一片黑暗，對用路人安全造成威脅，尤其該路段彎道多，缺乏照明更容易發生意外，已立即聯絡台電要求盡速修復。

台電彰化區營運處表示，員林巡修課於18點00分接獲民眾通報芬園鄉大彰路1段到3段約有3000公尺路燈不亮，經派員搶修發現為路燈線的接頭劣化已重新更換處理妥，於19點12分路燈已全線點亮。