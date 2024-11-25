相信中華隊！超狂球迷買運彩「押10萬元台灣冠軍」：球員狀態很好

▲他相信中華隊可以拿下勝利。（圖／網友提供）



記者施怡妏／綜合報導

台灣隊24日以4比0完封日本隊，奪下隊史首座世界棒球12強賽冠軍，超狂戰績令國人振奮不已，有一名超狂網友24日到彩券行，買10萬元中華隊贏球，驚呆店員「你有分析過嗎？」如今中華隊奪冠，該張彩券可領到26萬元獎金。他也透露，看了前面幾場比賽，認為台灣很有機會，「不覺得台灣隊會輸」。

有網友在Threads發文，「本人是愛國好青年」，24日帶著10萬去彩券行，買台灣隊贏球，本來很厭世的店員瞬間嚇醒，還以為他在開玩笑，況且24日的比賽台灣輸球了，驚訝問原PO「你有分析過嗎？你有看比賽嗎？」原PO態度堅定，確定要買。

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原PO貼出彩券照片，賠率2.6倍，投注金額10萬元，過關即可獲得26萬元。如今中華隊奪冠，讓全國人熱血沸騰。賽後，原PO去彩券行領獎，「店員說沒那麼多現金，只能明天領了，然後她說有看到我的脆，知道我要去領，超尷尬」。貼文也釣出彩券行店員留言，「店員本人在這，嚇瘋」。

原PO向《ETtoday新聞雲》記者透露，平時沒有玩運彩的習慣，一直以來都是世界級的比賽，才會去押注喜歡的隊伍，「尤其是這次台灣還打進冠軍賽，即使輸了，我也不覺得可惜」。買彩券的當下，他並不覺得台灣會輸，「畢竟這是十萬塊」。

身邊的朋友得知後都很震驚，不過原PO始終相信中華隊可以奪得勝利，「覺得台灣隊伍這幾場打下來，球棒很燙，球員狀態很好，我覺得很有機會」。

▼中華隊拿下冠軍，讓國人振奮不已。（圖／記者李毓康攝）

