社會 社會焦點 保障人權

詐團賣慘出奇招！割腕、跳樓、搬「警察老公」情勒　苦肉計全現形　

▲詐團為了2千元賣慘獻出苦肉計誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

▲詐團為了2千元賣慘獻出苦肉計誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前一名民眾在超商「賣貨便」平台進行交易時，遇到超盧的詐騙集團，不僅假冒買家與客服，更上演「割腕」、「跳樓」等激烈苦情戲碼，稱帳戶66萬餘元遭銀行凍結，還搬出警察老公，威脅他要去坐牢，試圖情緒勒索被害人配合操作。便遭遇此類詐騙，對方甚至傳送流血照、揚言輕生，過程荒誕令當事人哭笑不得。

隨著網路交易普及，詐騙集團看準賣家希望順利成交的心理，不斷翻新詐騙手法。近期警方發現，詐騙團夥除了傳統假冒銀行或客服人員的話術外，更開始結合情緒脅迫，透過「苦肉計」對受害者施壓，企圖讓被害人在慌亂中依指示操作，進而騙取金錢或個資。

▲詐團為了2千元賣慘獻出苦肉計誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

▲女買家搬出警察老公誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

該名被詐團情勒的民眾，當時他在「7-11賣貨便」平台販售價值約2000元的商品後，一名自稱買家的女子便透過通訊軟體聯繫，表示欲購買商品。隨後便在LINE接到一名自稱銀行人員來電需要「開通金流服務」，聲稱需寫身分證字號及相關個資。男子直覺有異，當下便要求取消交易，對方竟恐嚇他若取消將被罰款10倍，隨即掛斷電話。

不久，該名女買家再度傳訊，指控因男子未完成驗證，導致她的銀行帳戶內66萬餘元遭到凍結，要求他必須配合完成手續以解凍款項。男子拒絕後，女子情緒驟變，連續傳送「你要我去死對嗎？」、「不處理我就死給你看」等激烈言詞，更附上持刀割腕及手腕流血的照片，威脅將跳樓輕生，甚至恫嚇「我先生是警察，你要坐牢」。

▲▲女買家搬出警察老公誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

▲女買家假稱帳戶遭凍結60多萬，脅迫賣家不可取消交易。（圖／民眾提供）

面對一連串情緒勒索，男子只好回覆「請便」後便關閉手機，並將相關對話提供給警方。他事後苦笑表示，詐騙集團為了業績，竟連如此戲劇化的手段都使出，令人咋舌。

警方指出，此為典型的「假冒超商寄件平台」詐騙，詐團透過偽裝買家與銀行客服，一步步誘騙賣家提供個資或進行轉帳。警方提醒，民眾網路交易時，若對方提及「簽署金流協議」、「帳戶認證」、「開通誠信保障」等關鍵字，或要求以操作ATM、網路銀行轉帳來「解除設定」，應立即中止交易。此外，「7-11賣貨便」平台並不會因賣家未完成認證就凍結買家帳戶，更不會要求匯款以開通任何功能。

▲▲女買家搬出警察老公誘騙賣家上鉤。（圖／民眾提供）

▲女買家假稱帳戶遭凍結60多萬，脅迫賣家不可取消交易。（圖／民眾提供）

12/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間
快訊／林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗
撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價
直擊／五月天阿信摔下舞台6天「手包OK蹦露面」！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

歲末獻祝福！馬太鞍教會90周年 麥當勞與音樂家牽起部落溫暖

