中華奪冠太振奮！陳其邁建議總統放假　嗨喊「已達停班課標準」

▲中華隊完封日本奪冠！陳其邁嗨喊建議總統放假：已達停班課標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

世界12強棒球賽，台灣昨（24）日晚再度對上日本，成功以4:0奪下總冠軍，高雄市長陳其邁今（25）日前往高雄市議會備詢，他開心直呼，舉國歡騰，真的很開心，「應該建議總統，今天已經達到停班停課標準。」另外，針對設籍在高雄的選手李凱威、張政禹，也將頒發每人70萬獎金。

高雄市議員李雅芬今在議會總質詢前，與議長康裕成、陳其邁一起高喊「中華隊讚！」，隨後追問，是否會頒發獎金？陳其邁笑回，舉國歡騰，站在市政府立場，應該建議總統「已經達到停班停課標準」，真的很開心。針對設籍在高雄的選手李凱威、張政禹，將頒發每人70萬獎金。

▲中華隊奪冠！陳其邁嗨喊建議總統放假：已達停班課標準。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，培養優秀的運動選手是我們的責任，這次包含李凱威、張政禹、陳傑憲、陳晨威、黃子鵬都是就讀高雄學校出身。

李雅芬接著也詢問，市府所轄高雄運動場館是否會提供優惠半價，鼓勵市民運動？陳其邁則回覆，會來評估看看，若有的話也不能太小氣。

▲▼高雄大螢幕轉播12強賽事，吸萬人到場，陳其邁也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣隊在今年世界12強棒球賽預賽完美發揮，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，進入超級循環賽後，敗給委內瑞拉、日本、對美國獲勝，以1勝2負成績挑戰總冠軍賽，昨日晚間6時對戰日本，第五局林家正、陳傑憲敲出全壘打，終場以4:0完封日本獲得總冠軍。

▲高雄大螢幕轉播12強賽事，吸萬人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市運發局表示，2028年洛杉磯奧運棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級的獎勵資格，台灣隊只要獲得前三名都有獎金，冠軍每人獎金700萬元，另外本市將加發國光獎章10%獎金。以本次台灣隊的陣容來說，目前得知李凱威、張政禹皆是設籍於本市選手，可另外獲得70萬元獎金。

運發局說，此次世界棒球12強賽台灣隊28人名單，代表高雄的台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清入選國手，此外，陳晨威、陳傑憲、黃子鵬、李凱威、張政禹等皆是出生或於高雄市就學的選手，顯見高雄市棒球基層實力堅強，也助攻台灣隊良好表現。