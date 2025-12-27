黃偉哲未站台　陳亭妃不擔心：賴清德當年只有6議員挺照樣贏

▲2026民進黨台南市長提名政見會，陳亭妃受訪。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（27日）舉辦台南市長黨內提名人政見會，有意爭取的綠委陳亭妃、林俊憲競爭激烈。陳亭妃會前也接受媒體聯訪，對於如何看待台南市長黃偉哲未幫忙站台？陳亭妃回應，賴清德總統2010年選台南市長時只有6個議員支持，但最後贏得初選及大選，連任時還創下72.9%的得票紀錄，人民要的是最強母雞，遇到藍白強大攻擊時，這隻母雞站在最前線保護大家。

對於前幾日民調爭議，陳亭妃澄清，沒有不愉快，只是提醒同志，初選是納入選罷法，提醒同志小心不要觸法，沒有不愉快，自己走訪基層八年沒有放棄每一個機會，把它當作責任。

當被問到黃偉哲未幫忙站台一事時，陳亭妃指出，每個人都有自己的想法，賴清德2010年以台南立委之姿，爭取首屆縣市合併後的大台南市長時，當時台南縣議員多數支持縣長蘇煥智、台南市議員多數支持市長許添財，賴清德委員當時只有6個議員支持，但後來還是一路走過，而且連任選舉時還創下72.9%得票率，也成為最大桶箍。

陳亭妃說，這是自己的目標及要跟隨的腳步，人民要的是最強母雞，站在前面，讓大家有信任感，能夠跟所有的小雞一起走，當遇到藍白強大攻擊的時候，這隻母雞是站在最前線保護大家。這隻母雞要可以跟大家說：「準備好了！」，她最有經驗，最了解台南37區，沒有一個地方沒走過。連最偏僻的地方，沒有自來水的地方，自己也幫忙完成，這才是最重要的。