生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

撐不住萬物皆漲！行天宮不老麻糬宣布漲價　公告內容曝光

不老麻糬。(圖／黃士原攝)

▲不老客家麻糬近日公告漲價。(示意圖／記者黃士原攝)

記者柯振中／綜合報導

鄰近台北行天宮、以高CP值聞名的排隊名店「不老客家傳統麻糬」日前公告，將自2026年1月1日起調整售價，麻糬單顆由12元調漲為14元，漲幅約16％。消息曝光後引發討論，但多數顧客認為在物價齊漲的情況下，合理調整價格以維持品質可以理解。

公告調漲原因

業者透過官方粉絲團表示，自2021年以來已努力維持原價長達5年，期間面臨原物料、人事與包裝等成本持續上升的壓力，仍堅持選用優質食材與維持製作水準。為了確保品質與口味不受影響，經過審慎評估後，決定自明年起進行價格調整。

▼行天宮知名不老客家麻糬宣布漲價。（圖／翻攝臉書／不老客家麻糬）

▲▼行天宮知名不老客家麻糬宣布漲價。（圖／翻攝臉書／不老客家麻糬）

針對部分網友質疑糯米與花生成本不高，業者也進一步說明，近5年來相關成本漲幅皆超過20％，此次麻糬調整幅度不到20％，強調尊重消費者是否購買，但希望外界不要無端質疑亂漲價。

新價格與回應

根據公告內容，調整後價格為麻糬單顆14元、6顆80元，花生糖230元、芝麻軟糖200元。不少支持的顧客留言表示，「一顆14元還算合理」、「那麼大顆還是便宜」、「純手工製作加上用料實在，價格不貴」。

也有顧客指出，只要品質與美味能持續維持，即使調漲價格仍願意繼續支持，認為在現今物價環境下，這樣的調整屬於可接受範圍。

 
12/25 全台詐欺最新數據

434 1 4829 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

說完「吃不下飯」突猝逝！急診醫曝低溫奪命瞬間
快訊／林志玲加持無用　洋基開幕戰36分慘敗
撐不住！行天宮排隊名店宣布漲價
直擊／五月天阿信摔下舞台6天「手包OK蹦露面」！

不老客家麻糬漲價行天宮物價上漲台北美食

