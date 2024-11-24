　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應聯合國「國際身心障礙者日」，台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長率領現場身心障礙朋友和市民等人，一同合力滾動身心障礙者權利公約(CRPD)大球，呼籲大家共創包容社會，實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，截至目前台南市共有10萬547位身心障礙朋友，約占全市總人數5.4%，為響應身心障礙者權利公約，社會局每年皆會辦理身障日活動，就是希望讓更多人重視身障者各項權益。台南市61處輔具服務據點布建的數量與普及度均為全國最多，社會局與觀光旅遊局合作，在轄內各旅遊服務中心提供「台南古蹟遊易讀手冊」，建置便利身心障礙者生活和外出的支持措施，未來市府團隊將會秉持身心障礙者權利公約精神，發展各項身心障礙者友善服務，共創超友感城市。

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

社會局盧禹璁局長指出，我國2014年將身心障礙者權利公約(CRPD)立法化，今年邁入第10年。CRPD強調尊重他人、不歧視、社會融入、身障者多元性、機會均等、無障礙、性別平等及保障身障兒童權利等原則。今年社會局回應公約中合理調整的精神，將體驗活動進行適當的調整，設計身心障礙者與市民可以一起互動的「藝術共創體驗」和野餐，共同體驗色彩、聲音、氣味和創作，透過體驗和理解，深刻地認識合理調整和共融的重要性，打造更進步、宜居的台南。

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）
和家人來參加活動的黃小弟說，這裡有很多特別的身心障礙朋友，有人使用輪椅有人使用白手杖，還有人用手語溝通，透過活動和大家一起體驗將聲音變成圖畫、嘗試用氣味和觸覺種花，還有和市長一起滾大球，非常有趣。那些獨一無二的顏色和形狀，讓黃小弟學習生活中是只能用眼睛看，還能學著如何用心去感受。另名參加活動的黃媽媽表示，身障日活動讓她改變對身心障礙者的刻板印象，讓自己學到以更加開放和包容的態度看待身障朋友，她也會將這些寶貴的感動帶回與家人分享，並運用在日常生活中。

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／陳傑憲炸裂3分砲！台灣4比0日本
金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天
「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見
風田朝聖台日冠軍戰！現場響起「《終極》主題曲」
快訊／林昱珉三振強打牧秀悟霸氣怒吼！2局0比0

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

台東女子市集熱鬧登場　展現女性創業力量與多元魅力

「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」　閃耀台東森林公園

原客嘉年華11／29起登場！首日收冬戲酬賓　3重好康大方送

嘉藥 × 南市府助原住民族品牌升級　Tabe札哈木樂市集

接任「台灣寺廟金蘭會」總會長　鄭深池：推動宗教企業化

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

台東女子市集熱鬧登場　展現女性創業力量與多元魅力

「2024 PASIWALI 原住民族音樂節」　閃耀台東森林公園

原客嘉年華11／29起登場！首日收冬戲酬賓　3重好康大方送

嘉藥 × 南市府助原住民族品牌升級　Tabe札哈木樂市集

接任「台灣寺廟金蘭會」總會長　鄭深池：推動宗教企業化

第13屆台南文化獎頒獎儀式盛大舉行　黑琵先生王徵吉、古都基金會獲頒殊榮

台日爭冠／陳傑憲炸裂3分砲！台灣4比0日本

快訊／雲林啃老男討錢失敗「徒手打死母」　傷害血親致死遭檢方聲押

徐生明盃16強出爐！徐總母校美濃晉級　日本LLB四冠教頭來台

17歲學生無照遭輾雙亡！後車視角曝光　一摔車馬上被輾過

豐原慈濟宮300年一遇祈安五朝清醮　江啟臣祈願國泰民安、黨運昌隆

金牌戰前拋震撼彈！田中將大宣布離開樂天　球迷：為何不等明天？

疑被鬼新娘附身！英國娃娃超厭男　「博物館內抓傷17男」恐怖畫面曝

「台灣投手」登熱搜！日網：林昱珉雙手刺青亞洲選手少見

南消五大仁德分隊　一日小小消防員防火防災觀念從小扎根

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

地方熱門新聞

球迷集結！台中府前廣場2萬人「嗑日」

車速超過60公里恐吊扣牌照！竹縣擬開第一槍

登武嶺還爬上「武嶺亭」　太管處追查必罰

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場

台南太狂！黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

台日爭冠！花蓮轉播現場發3千份夜市加倍券

增8處科技執法　東琉線交通船周邊道路入列

台東青年魅力講座暨青年城市交流論壇登場

舌尖上的台東食旅！共嚐台東紅烏龍風味饗宴

捐贈南消佳里分隊救護車助急救守護大北門

國際身障日台東表揚模範身心障礙者

中横華祿溪路段坍方落石阻斷　預計今午搶通

微型電動二輪車掛牌　大武警加強宣導

台南做工行善團為弱勢勞工暖心修屋

更多熱門

相關新聞

21歲男騎士遇左轉車　急煞噴飛重摔送醫不治

21歲男騎士遇左轉車　急煞噴飛重摔送醫不治

台南市中西區西和路與文賢路口，22日晚上10時許發生車禍事故，30歲李姓男子駕駛自小客車左轉，對向騎機車21歲張姓男子急煞後噴飛，受傷送醫仍不治。

台南一家三口共乘機車墜4米山溝　3人送醫

台南一家三口共乘機車墜4米山溝　3人送醫

台南做工行善團為弱勢勞工暖心修屋

台南做工行善團為弱勢勞工暖心修屋

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

台南幼兒園驚傳虐童！家長大鬧教育局挨告

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場

南市青年公共參與成果展藍晒圖登場

關鍵字：

台南身障日活動黃偉哲CRPD

讀者迴響

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

小S弄斷王瀅20萬精品包

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

休旅車輾斃9歲路跑童！駕駛稱「沒看到小孩」

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面