台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

▲台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長呼籲大家實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應聯合國「國際身心障礙者日」，台南市社會局24日在奇美博物館奧林匹亞草坪舉辦2024年台南市國際身心障礙者日「從認識開始 共親近一點X超友感」活動，黃偉哲市長率領現場身心障礙朋友和市民等人，一同合力滾動身心障礙者權利公約(CRPD)大球，呼籲大家共創包容社會，實踐「共創共融、合理調整」的CRPD精神。

黃偉哲市長表示，截至目前台南市共有10萬547位身心障礙朋友，約占全市總人數5.4%，為響應身心障礙者權利公約，社會局每年皆會辦理身障日活動，就是希望讓更多人重視身障者各項權益。台南市61處輔具服務據點布建的數量與普及度均為全國最多，社會局與觀光旅遊局合作，在轄內各旅遊服務中心提供「台南古蹟遊易讀手冊」，建置便利身心障礙者生活和外出的支持措施，未來市府團隊將會秉持身心障礙者權利公約精神，發展各項身心障礙者友善服務，共創超友感城市。

社會局盧禹璁局長指出，我國2014年將身心障礙者權利公約(CRPD)立法化，今年邁入第10年。CRPD強調尊重他人、不歧視、社會融入、身障者多元性、機會均等、無障礙、性別平等及保障身障兒童權利等原則。今年社會局回應公約中合理調整的精神，將體驗活動進行適當的調整，設計身心障礙者與市民可以一起互動的「藝術共創體驗」和野餐，共同體驗色彩、聲音、氣味和創作，透過體驗和理解，深刻地認識合理調整和共融的重要性，打造更進步、宜居的台南。



和家人來參加活動的黃小弟說，這裡有很多特別的身心障礙朋友，有人使用輪椅有人使用白手杖，還有人用手語溝通，透過活動和大家一起體驗將聲音變成圖畫、嘗試用氣味和觸覺種花，還有和市長一起滾大球，非常有趣。那些獨一無二的顏色和形狀，讓黃小弟學習生活中是只能用眼睛看，還能學著如何用心去感受。另名參加活動的黃媽媽表示，身障日活動讓她改變對身心障礙者的刻板印象，讓自己學到以更加開放和包容的態度看待身障朋友，她也會將這些寶貴的感動帶回與家人分享，並運用在日常生活中。