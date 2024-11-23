南市青年公共參與成果展藍晒圖登場　黃偉哲邀共同關注青年發展

▲台南市研考會23、24兩日在藍晒圖文創園區中央廣場及詩貝藝術空間辦理「台南市提升青年公共參與計畫成果展」及「青年學堂」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲重視青年聲音，除推動青年事務委員會，並提供跨域多元交流管道，2024年舉辦論壇、提案競賽、公部門實習、非暑期工讀、公參培力等，台南市研考會23、24兩日在藍晒圖文創園區中央廣場及詩貝藝術空間辦理「台南市提升青年公共參與計畫成果展」及「青年學堂」，以展示、市集、講座、社團演出方式等多元活動展現青年參與成果。

研考會表示，台南市政府積極推動青年參與公共事務，青年的行動能量及創意豐沛，本次的成果展活動除青年公共議題提案競賽成果靜態展示、得獎團隊頒獎典禮外，還邀請青年團隊參與市集、多校社團展演與大家互動同樂。



研考會進一步說明，本次青年學堂特別邀請2024年公共議題提案競賽金獎團隊鄭富方、曾哲瀚及「愛運動‧動無礙巡迴運動指導團」計畫主持人成功大學黃鴻鈞助理教授開講。開場講者鄭富方、曾哲瀚以「數位體育與瘦身行動提升計畫」奪得提案競賽金獎，他們分享提案背後的數位策略與公共參與心法，運用資訊力推動公共行動，接力的成大黃鴻鈞助理教授分享「愛運動．動無礙」巡迴運動指導團，規劃多元共融或個人健身課程，以期讓更多身障者可以更方便、更容易、更願意走進市民開放的互動場域。兩組講者提倡開創運動推廣新局面，展現推廣運動的多元路徑的思惟，為現場青年帶來更寬廣的社會參與想像，獲得熱烈迴響。

黃偉哲市長表示，市府研考會推動青年公共參與，提供多元參與公共事務管道，鼓勵年輕世代關注公共議題，以期讓青年成為擾動市政、創新精進的關鍵力量，連續兩天在藍晒圖文創園區舉行的成果展，強調青年在社會發展中的創新實踐和行動力量，提供一個展示青年創意與實踐的平台。

研考會主委蒙志成表示，24日還有提案競賽頒獎，壓軸演出邀請以成大榕園為名的嘻哈團體「榕幫」演出，絕對不容錯過，活動內容豐富，歡迎大家前往為青年團隊喝采。