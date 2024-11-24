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觀光署規費第3波調升　旅行社執照、識別證全漲最高4成

▲▼北京,北京團客,赴陸首發團,大陸旅行團,大陸旅遊團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲考量人工、物料及設備成本上漲，觀光署修法提高旅行業執照、結業證書及識別證等規費。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡亞樺／台北報導

抵擋不了物價上漲，觀光署繼調高觀光遊樂業申請補發、換發執照等規費，以及導遊、領隊報考費用，近日再公告調高旅行業執照、結業證書及識別證等3項規費的收費基準，漲幅最高4成，並提升履約保證最低投保金額，以補償旅客損失。

觀光署每3年至少檢討規費的收費基準，消費者物價指數增漲、物價通膨成本提高，今年5月率先公告調升觀光遊樂業多項規費，包括申請補發、換發執照上漲500元，變為1500元，增設專用標識漲了7千元，變為1.5萬元，若是新申請提高至2.5萬元，漲幅不小。

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觀光遊樂業取得籌設許可也從每件審查費10萬至12.5萬元，調高為每件審查費20萬元。另10月份公告「導遊、領隊人員管理規則」條文修正案，將明年筆試報名費從原本1000元調至1300元，口試從800元調至1100元。

觀光署上周公告「旅行業管理規則」部分條文修正草案，指出考量近幾年人工、物料及設備成本上升，以及消費者物價指數增長，為收支平衡，調整規費的收費基準包括旅行業執照、經理人訓練結業證書及送件人員識別證。

旅行業管理規則修正草案指出，申請、換發或補發旅行業執照，應繳納執照費從1000元調高為1300元；旅行業經理人訓練的結業證書，每件500元調高為700元；申請、換發或補發專任送件人員識別證，每件150元調高至200元。

此外，觀光署表示，旅行業履約保證投保最低金額自2008年至今未調整，鑑於疫後旅遊市場回升、團費上漲，及近來發生業者未履約導致旅客損失，投保金額已不足補償，因此也修正提高旅行業相關投保金額。

綜合旅行業最低投保金額6000萬提高至1億元；甲種旅行業投保2千萬提高至3千萬元；乙種旅行業投保金額800萬提高至1600萬元。觀光署表示，此修正草案攸關消費者公共利益，有盡速施行必要，公告期縮短為21天，蒐集各界意見納入參考。

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