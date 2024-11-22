補助提早告罄！「花蓮好樂園2折」優惠即起停止系統預約

▲花蓮好樂園2折優惠提早結束。（示意圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

為提振花蓮觀光，交通部觀光署今年10月7日推出觀光遊樂園「花蓮好樂園2折優惠」，搭配花蓮振興加碼住宿等旅遊補助，成功捲動一波民眾赴花蓮觀光遊樂園旅遊熱潮，原定該優惠補助至11月底，不過由於民眾入園及預約狀況反應熱烈，已達到預算上限，觀光署宣布即日起系統提早停止受理民眾入園補助預約申請。

「花蓮好樂園2折優惠」活動原本預計補助至11月30日或預算用完為止，不過，因為民眾入園及預約狀況反應熱烈，還不到11月18日預算已提前用盡。據觀光署統計，截至11月22日止使用補助入園人數已超過8萬1千人次，再加上已經完成預約但尚未入園的民眾大約有2萬7千人次，已經達到預算上限。

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觀光署今宣布，即日起「全臺主題樂園網」系統停止受理民眾入園補助預約申請，不過已經完成預約的民眾也不用擔心，觀光署緊急增加補助預算，民眾只要已經完成預約，並且在11月30日前至「花蓮海洋公園」或「怡園渡假村」入園遊玩，補助權益一樣不受影響。

觀光署表示，為了協助花蓮觀光業0403震後復甦，推出一連串交通和旅遊優惠，「花蓮好樂園2折優惠」結束後，民眾依然能搭配觀光署住宿補助、「台灣好行」及「台灣觀巴」等優惠措施一起玩花蓮。

此外，觀光署表示，自114年起台灣觀巴花蓮路線將增加優惠至1折，台灣好行花蓮路線仍然免費至114年10月底。