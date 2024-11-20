交通部修正捷運兩側「高空吊掛作業」規範　11／21上路

▲為防止中捷遭建商吊臂入侵意外再發生，交通部修法增訂規範。（資料圖／民眾提供）

記者李姿慧／台北報導

台中捷運去年5月發生興富發建案工程車吊臂掉落砸中車廂悲劇，釀1死、15傷，交通部公告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，增訂高空吊掛作業應提出安全影響評估，作業計劃要包含高空吊掛作業、區域範圍、位置和時間等，11月21日起生效。

台中捷運2023年5月遭附近建案施工桁架掉落入侵軌道，砸中車廂造成1死15傷，運安會調查肇因中包括作業人員不當操作拆除機，造成桁架挫曲斷裂，最後導致塔式起重機桁架墜落軌道。運安會建議應建立塔式起重機拆除作業指引，並要求交通部修訂「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，規範臨捷運及鐵路的高空吊掛作業施工廠商，提出高風險施工項目風險評估及預防措施。

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交通部也公告修正「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」，針對申請建造執照審核規定，為強化高空吊掛作業審查，修法增訂高空吊掛作業亦應提出安全影響評估報告。

此外，修法也明訂施工計畫應載明高空吊掛作業行為之區域範圍及與捷運設施相 關之位置、內容、時間、機具及安全防護措施等，並明定作業計畫應包含高空吊掛作業；並增訂捷運工程建設機關及捷運營運機構，應訂定劃定禁建、限建範圍之巡查項目、頻率及基準，並適時建立聯合稽查機制，辦理定期巡查。

交通部表示，該法規113年11月19日修正發布，預計3天後生效，將於11月21日起上路實施。