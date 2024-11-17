最喜歡國旅活動「遊樂園連5年墊底」　比疫情前更慘下滑2成

▲國旅最喜歡從事的遊憩活動，遊樂園連續5年排名墊底。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

遊樂園是出遊的好去處，據觀光署調查顯示，國旅最喜歡從事的遊憩活動，「遊樂園活動」在6大活動項目占比逐年下滑，去年更是連續5年排名最低，甚至比疫情前、2019年減幅達2成。觀光署表示，增加差異化服務設施，規劃特殊族群及銀髮族友善環境等。

觀光署每年進行台灣旅遊狀況調查，了解國人出遊活動意向，包括自然賞景、文化體驗、運動型活動、遊樂園、美食活動及其他休閒等6大項。從2019年至2023年國人主要從事遊憩活動，遊樂園活動比率連續5年排名最低。

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觀光署指出，以登山健行、看日出等自然賞景活動的比率最高63.4%，其次為喝下午茶、品嘗小吃等美食活動，比率50.5%，第3名為逛街、購物等其他休閒活動，比率為40.1%。

遊樂園活動比率3.6%最低，運動型活動次之5.3%，與2019年至2022年度調查結果順序相同；另觀察遊樂園活動比率變動情形，已由疫情前5.2%持續減少至去年3.6%，減幅為30.77%。

2019至2023年最喜歡遊憩活動，排前3名分別是自然賞景活動比率43.3%、美食活動比率18.3%、文化體驗活動13.6%，遊樂園活動比率1.6%最低。觀察遊樂園活動比率的變動，疫情前2.0%持續下跌至去年度1.6%，減幅為20%。

對此觀光署表示，規劃辦理「觀光遊樂業多元轉型計畫」，根據市場客源特性、以分眾(學校、機關團體等)、分齡客製化方向，增加差異化服務設施，例如穆斯林認證餐廳，並加強通用化設施，以符合多元化需求並開發特色產品及新市場。

觀光署表示，輔導業者利用戶外教育資源，結合教案及校外教學路線進行推廣運用，期透過多元優化及輔導轉型等相關措施，提升遊樂園區特色及競爭力。