　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最喜歡國旅活動「遊樂園連5年墊底」　比疫情前更慘下滑2成

▲▼觀光遊樂園推健保卡有5個「0」，入園可享299元優惠價。（圖／觀光署提供）

▲國旅最喜歡從事的遊憩活動，遊樂園連續5年排名墊底。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

遊樂園是出遊的好去處，據觀光署調查顯示，國旅最喜歡從事的遊憩活動，「遊樂園活動」在6大活動項目占比逐年下滑，去年更是連續5年排名最低，甚至比疫情前、2019年減幅達2成。觀光署表示，增加差異化服務設施，規劃特殊族群及銀髮族友善環境等。

觀光署每年進行台灣旅遊狀況調查，了解國人出遊活動意向，包括自然賞景、文化體驗、運動型活動、遊樂園、美食活動及其他休閒等6大項。從2019年至2023年國人主要從事遊憩活動，遊樂園活動比率連續5年排名最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光署指出，以登山健行、看日出等自然賞景活動的比率最高63.4%，其次為喝下午茶、品嘗小吃等美食活動，比率50.5%，第3名為逛街、購物等其他休閒活動，比率為40.1%。

遊樂園活動比率3.6%最低，運動型活動次之5.3%，與2019年至2022年度調查結果順序相同；另觀察遊樂園活動比率變動情形，已由疫情前5.2%持續減少至去年3.6%，減幅為30.77%。

2019至2023年最喜歡遊憩活動，排前3名分別是自然賞景活動比率43.3%、美食活動比率18.3%、文化體驗活動13.6%，遊樂園活動比率1.6%最低。觀察遊樂園活動比率的變動，疫情前2.0%持續下跌至去年度1.6%，減幅為20%。

對此觀光署表示，規劃辦理「觀光遊樂業多元轉型計畫」，根據市場客源特性、以分眾(學校、機關團體等)、分齡客製化方向，增加差異化服務設施，例如穆斯林認證餐廳，並加強通用化設施，以符合多元化需求並開發特色產品及新市場。

觀光署表示，輔導業者利用戶外教育資源，結合教案及校外教學路線進行推廣運用，期透過多元優化及輔導轉型等相關措施，提升遊樂園區特色及競爭力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
李多慧「衣服沒穿好」太深V！　超兇身材震撼19萬人
習近平首次點名賴清德！　仇長根：十分罕見
快訊／4縣市豪大雨特報　一路下到入夜
台日大戰「攻守一把罩！」　網點名1人超扛
台球迷「賽後1舉動」震撼日記者！　感動：這才是體育精神
24歲就三振日本打者！　中華隊「眼鏡仔投手」驚艷球迷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市售3款薑黃粉再爆含蘇丹紅！進口商在高雄　已售出5714公斤

北市公車追撞！挨撞大都會客運：駕駛工時8小時內「無不良紀錄」

快訊／4縣市豪大雨特報　一路下到入夜

「攻守一把罩！」台日大戰太精彩　網點名1人超扛：根本偶像

24歲就三振日本打者！中華隊「眼鏡仔投手」驚艷球迷：鐵牛棚

伸手接住球！球迷「台日混搭風」有亮點　日網友驚訝：怎麼回事啊

最喜歡國旅活動「遊樂園連5年墊底」　比疫情前更慘下滑2成

正妹補教老師「短裙露長美腿」　萬人讚爆：擊中我的三角函數

萬宜強颱減弱「風眼仍清晰」　水氣明起灌台灣「雨下更久」　

蘇丹紅再爆！北市抽2款薑黃粉違規急下架　同批原料還流入超市

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

浪浪襲台南馬場釀3亡3傷　價值8百萬賽馬受驚嚇亡

趙小僑踩點陳喬恩「定情地」　典典寶寶抱全程..累喊：媽媽沒有極限

臉太長...安全帽墨鏡→瀏海　藝人香蕉：這是額頭罩喔？

9歲妹在環球跟鬼偶尬舞　媽笑：一開始還怕到哭！

黃曉明公開道歉葉珂之亂「哽咽哭了」 鞠躬謝罪：我會處理好私事！

市售3款薑黃粉再爆含蘇丹紅！進口商在高雄　已售出5714公斤

北市公車追撞！挨撞大都會客運：駕駛工時8小時內「無不良紀錄」

快訊／4縣市豪大雨特報　一路下到入夜

「攻守一把罩！」台日大戰太精彩　網點名1人超扛：根本偶像

24歲就三振日本打者！中華隊「眼鏡仔投手」驚艷球迷：鐵牛棚

伸手接住球！球迷「台日混搭風」有亮點　日網友驚訝：怎麼回事啊

最喜歡國旅活動「遊樂園連5年墊底」　比疫情前更慘下滑2成

正妹補教老師「短裙露長美腿」　萬人讚爆：擊中我的三角函數

萬宜強颱減弱「風眼仍清晰」　水氣明起灌台灣「雨下更久」　

蘇丹紅再爆！北市抽2款薑黃粉違規急下架　同批原料還流入超市

截肢竟「切錯腳」！右腿感染動手術　男麻醉醒來驚見左腿沒了

市售3款薑黃粉再爆含蘇丹紅！進口商在高雄　已售出5714公斤

北市公車追撞！挨撞大都會客運：駕駛工時8小時內「無不良紀錄」

1分鐘做好甜脆糖葫蘆！不用開火、微波爐輕鬆搞定

藍黨團、智庫版財劃法內戰？　綠委：「三分珍」後果讓人民承擔

做工行善團愛心修繕　助弱勢朋友有溫暖平安的家

300元有找再享「自助吧吃到飽」　台中個人燒肉插旗新北土城

雲林打詐騙儀表板亮成效！逾2千人齊聚園遊會　強化全民防詐意識

吳淡如看完《影后》揭鬥爭真相　「演藝圈咖位」黑幕全說了

常穿「1種鞋款」恐害大小便失禁！　醫嘆：很多女生不在意

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

恭喜！　5生肖2025旺爆

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

超多人搶不到鬆餅堡！網實測一招破解

中華隊1球員長到日本人看傻　台人秒懂笑翻

快訊／萬宜登今年風王「風速飆每秒60公尺」　下周一、二最靠近

冷空氣來了！　明探16℃

冬天真的來了！「下探16度」時間點曝

快訊／4縣市豪大雨特報　今全台變天

快訊／東北風大雨、強風特報齊發！警戒區域曝

萬宜強颱減弱「風眼仍清晰」　水氣明起灌台灣「雨下更久」　

戴培峰開轟　2大超商推出多項優惠

她帶閨蜜相親狂點3萬套餐！男方吃一半開溜

台日餐廳「停車規劃」對比　Cheap：壽司郎真有社會責任

更多熱門

相關新聞

天兔來襲「37處景區即起預警封閉」　3活動取消

天兔來襲「37處景區即起預警封閉」　3活動取消

天兔颱風來襲，觀光署宣布，5個國家風景區內37處景點即起預警性封閉，包括花蓮秀姑巒溪、台東小野柳遊憩區濱海步道、茂林情人谷等，提醒民眾注意及維護自身安全。另風管處有3活動也取消。

寧願出國！台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」

寧願出國！台北到墾丁車程5小時「去沖繩只要2小時」

千萬國際客跳票挨批「國家之恥」　觀光署：已超過去年水準

千萬國際客跳票挨批「國家之恥」　觀光署：已超過去年水準

韓國對台1勝4敗　韓媒：淪為井底之蛙

韓國對台1勝4敗　韓媒：淪為井底之蛙

首辦永續旅宿種子培訓吸200人　觀光署推綠色標章補助10萬元

首辦永續旅宿種子培訓吸200人　觀光署推綠色標章補助10萬元

關鍵字：

遊樂園觀光署國旅轉型競爭力

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風要來了　全台變天「下最大」地區曝

澎恰恰下跪道別石英　演藝圈大咖都到了

恐怖追撞！女「倒V」插進副駕　單車少年進加護

恭喜！　5生肖2025旺爆

陸1學院「畢業生無差別殺人」8死17傷

神明一早「叫人起床」！敲鑼打鼓片全看怒

6.3億威力彩一注獨得無人領　台彩：未領大獎只剩1名

女警深夜值勤肚痛流產！議員批：霸凌管理

搶救現場曝！公車停讓行人遭追尾　吞噬過馬路女子

Joeman超辣前女友閃婚！

快訊／公車斑馬線停等遭追撞！行人捲車底命危

二林鎮凶殺案！前夫持刀砍　女不治

石英告別式現場曝光「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

遊客翻牆逗弄鬣狗　動物園將提告

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！

更多

最夯影音

更多

「台灣尚勇」台式應援嗨全場 登日本熱搜：會讓人上癮

池昌旭看《APT.》爆紅：賺很多吧　花6千買寶可夢貼紙「想唱反調」XD

【台灣尚勇】世界12強賽台日大戰開打　台式應援嗨翻全場

篠崎泫甜讚Toyz「持久型」　認愛成阻礙「工作常被腰斬」

被囚緬甸18歲少女正面照曝光　母淚求園區老闆：放小孩回來

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面