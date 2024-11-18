無照駕駛每年30萬件「未成年逾1成」　交通部修法最重終身禁考

▲交通部長陳世凱（左一）率領交通部官員赴立法院報告並備詢。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

無照駕駛違規居高不下，交通部統計，近3年取締無照駕駛交通違規，每年平均約30萬件，其中未成年人一年平均約3.9萬件，交通部正著手修正「道路交通管理處罰條例」，加重處罰，包括汽車駕駛人肇事致重傷或死亡終身禁考。

立法院交通委員會今日安排「偽變造車牌或其它隱匿車牌方式之查緝與防制暨如何有效杜絕無照駕駛猖獗之亂象」專題報告，交通部也針對無照駕駛提出防制措施，研議修正道路交通管理處罰條例。

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交通部指出，近3年無照駕駛違規取締，每年平均約30萬件，其中未成年人無照駕駛每年平均約3.9萬件。未成年人違規時，將立即通知法定代理人或監護人，且要求未成年人及監護人應共同參加道路交通安全講習。

為減少無照駕駛情形發生，交通部研議修正道路交通管理處罰條例，包含當場移置保管車輛、比照危險駕駛提高罰鍰上限、提高吊扣牌照期間、提高不能考照的年限等加重罰則，以防制無照駕車現象。

交通部修法重點包括，無照駕駛現行最高罰鍰2萬4000元比照危險駕駛，提高至3萬6000元，並當場移置保管車輛；5年違反2次以上者按最高額處罰3

萬6000元處罰。

延長無照駕駛小型車、機車、聯結車、大客車或大貨車吊扣牌照期間，初犯吊扣汽車牌照3個月；5年內違反2次者，吊扣6個月；5年內違反3次以上者，吊扣1年，並增訂移置保管該汽車時，扣繳其牌照。

汽車駕駛人未領有駕照、駕駛執照經吊銷、註銷或吊扣期間，駕車致人受傷4年不得考領駕照，致人重傷或死亡則終身不得考領。未成年人無照駕駛與其法定代理人或監護人，加重無照駕駛罰鍰額度，延長吊扣牌照期間。