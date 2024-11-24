　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／全代會成朱立倫「個人秀」　拉藍首長打造連任舞台背景板

▲▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱立倫幾乎都站舞台C位。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨全代會暨130週年黨慶今（24日）在桃園登場。回顧過去這些年，國民黨執政下的全代會，總是如同「大拜拜」般，行禮如儀、照本宣科，幾乎沒有什麼令人眼睛為之一亮的具體作為或決議，今年全代會更是聚焦在黨主席朱立倫歷年政績，前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱及各黨籍執政縣市長、立委及黨代表共聚一堂，給足朱十足面子，但本土派大老前立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍、地方派系等缺席，檯面下反朱聲浪仍風起雲湧。

國民黨今年全代會主題是「攜手共創 陽光台灣」，沒有黨章修正、政治任務或黨改等重大議案，重點全放在黨慶，連黨主席朱立倫的致詞談話也安排在這個階段。反觀黨代表報告討論階段，全程被砍到只有55分鐘，被質疑只是讓黨代表鼓掌、走流程，創下史上最短紀錄，引起眾多中常委不滿。

在副主席連勝文的主持下，每位黨代表的發言時間只有短短4分鐘，內容也因時限顯得論述不足、乏善可陳。黨代表劉旭明提案，國民黨兩岸政策中的政治立場，依「國家統一綱領」進程實踐兩岸統一；新北市黨代表游皓麟則指出，國民黨許多黨代表每年都按時繳交募款責任額，黨中央應該要追認這些人為終身黨員，都是念完提案內容就時間結束，沒有其他黨代表可發言討論的空間，臨時提案更只受理送交研議，不到一小時便草草結束，黨中央將不可控的批評風險降到最低。

在朱立倫如此「精簡」作風下，整場全代會乏味至極，彷彿替朱量身打造連任的「宣示舞台」，不僅不見在野12年改革宣示、如何反省檢討2024敗選原因，更沒有攸關藍營未來如何浴火重生、脫胎換骨的發展路線。然而，「反朱」本土派力拱參戰黨主席以掌握2028總統大選門票的盧秀燕，卻因台中市政狀況頻發自顧不暇，出席全代會受訪也只替中華隊加油，將政治力道降到最低，就算在唱名階段獲得眾多黨代表歡呼聲及掌聲，卻只能成為朱立倫2022年九合一選戰「14+1」執政縣市戰績的背景人物，連致詞時間都沒有，喊完團結口號後就匆匆下台。

▲▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲藍委們與朱立倫在台上合照。（圖／記者湯興漢攝）

另，前總統馬英九致詞時盛讚，過去這幾年，國民黨在主席朱立倫的傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在立委選舉中更讓國民黨成為國會最大黨；縣市長、地方黨部主委上台前，也一一與朱握手，最後再由主持人藍委洪孟楷高呼「歡迎總教練朱立倫」，國民黨宣傳影片上也諸見朱身影，可說是朱立倫的大型個人秀，只是台下黨代表、中常委、黨員零星，地方派系大老們的缺席，與台上歡騰氣氛形成強烈反差。

黨主席應該由誰擔任，當然是國民黨內必須討論的議題。但黨內迄今諸多勸進、勸退聲音，到底是基於黨內發展，或是黨內恩怨延伸？提早引爆，是否反令黨內分裂？這些都是必須考慮的問題。觀察這次全代會，朱立倫對於連任已是老神在在，從盧秀燕今日刻意低調的態度上，明年黨主席一戰似乎大局底定。不過，隨著2026地方縣市選舉即將到來，比起誰來擔任黨主席，國民黨要如何如何改變陳腐老舊的醬缸文化，從「萬年老二」，變成人民信任、支持其重新執政的準執政黨，或許才是黨內最需要關切的課題。

▲▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲今年人潮比起往年空虛不少。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
中華隊的幸運武器！日媒問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚
台日爭冠！他抽籤超靈「東港鎮海宮11字驚呆」　網嗨：不愧是台
曾豪駒「掛無敵星星」一張圖太感動！　球迷驕傲了
陳傑憲重返先發！曝曾總昨日「騙術」：害我開心準備好久
投手調度明快、大量啟用牛棚！　曾總解密發想來自世界大賽
快訊／台日金牌戰！　日本先發打線出爐
林襄「無緣看台日冠軍戰」！　快閃東京：最無悔的一次決定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全國產職業總工會喊「力挺洪申翰」　給4期許盼創前瞻勞動環境

觀察／全代會成朱立倫「個人秀」　拉藍首長打造連任舞台背景板

洪申翰接勞動部長、王義川遞補不分區　王世堅對兩人表現有信心

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

看中國盜版直播挨轟　陳怡君道歉喊「錯就是錯了」：一定支持正版

火線人物／稱激戰斷牙只是小菜　陳玉珍引古詩談感情展「痴心」

剋星？王義川遞補不分區　黃國昌酸：要有「立委職責」基本認知

洪申翰接勞長「開勞工最大玩笑」　黃國昌：若報告不及格「直接死當」

AIT喊台美關係史上最佳　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分裂

賴清德已安排接見台灣隊！舉辦英雄遊行　空軍戰機將伴飛迎接返國

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

全國產職業總工會喊「力挺洪申翰」　給4期許盼創前瞻勞動環境

觀察／全代會成朱立倫「個人秀」　拉藍首長打造連任舞台背景板

洪申翰接勞動部長、王義川遞補不分區　王世堅對兩人表現有信心

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

看中國盜版直播挨轟　陳怡君道歉喊「錯就是錯了」：一定支持正版

火線人物／稱激戰斷牙只是小菜　陳玉珍引古詩談感情展「痴心」

剋星？王義川遞補不分區　黃國昌酸：要有「立委職責」基本認知

洪申翰接勞長「開勞工最大玩笑」　黃國昌：若報告不及格「直接死當」

AIT喊台美關係史上最佳　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分裂

賴清德已安排接見台灣隊！舉辦英雄遊行　空軍戰機將伴飛迎接返國

台南實在太狂！　黃偉哲開放市立棒球場為台灣英雄應援

頂呱呱辣椒粉「結塊卡蟑螂」　北市衛生局稽查抓8衛生缺失

明起先乾後濕「越晚越冷」　周三迎冷氣團北部凍3天下探10度

台南市國際身障日活動超友感　黃偉哲邀市民實踐CRPD精神

助學金頒贈暨公益嘉年華園遊會　日好慈善會募款過百萬

馬公案山造船廠傳意外！漁船突側倒壓2人　老闆兒重傷送加護病房

偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上

找不到媽媽　他持刀到姊姊辦公室堵人...遭警上銬制伏

中華隊的幸運武器！日媒詢問台灣記者「骰子用途」　得知真相好吃驚

宗教領袖在阿聯遇害　以色列發布「旅遊警戒」：反猶恐怖主義

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

政治熱門新聞

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

「誰讓謝宜容三級跳」　名嘴嗆許銘春：你沒說佛地魔是誰

她就是薄瓜瓜老婆　許惠瑜正面照曝光

賴清德已安排接見台灣隊！舉辦英雄遊行　空軍戰機將伴飛迎接返國

許銘春遭指拿公帑開個人演唱會　畫面曝

綠議員「看中國盜版直播」挺中華隊　遭網轟緊急刪文

提拔謝宜容關鍵人物！　名嘴爆許銘春親信「核心中的核心」

AIT喊台美關係史上最佳　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分裂

謝宜容夫妻財力雄厚！尪擁新北2大精密公司

許銘春用公帑開演唱會　黃國昌這樣說

中華隊6比9惜敗！賴清德：明日一定奪冠

喊「王義川加油」遭白營批冷血　李正皓還原真相：文盲看不懂嗎？

薄瓜瓜婚宴晚間登場　未見政治人物

喊統一很難嗎？　藍黨代表超狂：把民主普及到中國

更多熱門

相關新聞

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

批謝宜容躲躲藏藏　王世堅再轟勞動部：別擠牙膏式回應

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生。不過，涉及職場霸凌的謝宜容最初僅遭到調職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。風波越演越烈，最終何佩珊請辭獲准，但爭議仍難平。民進黨立委王世堅24日表示，整件案子一開始就應該定調由檢察官介入，懇切希望行政院能出面，幫忙對社會給個交代，也期盼政府部門徹底檢討。

用黃埔精神奮戰130年！　朱立倫：不容台獨勢力摧毀中華民國

用黃埔精神奮戰130年！　朱立倫：不容台獨勢力摧毀中華民國

韓國瑜出席全代會　批政院無法為施政負責

韓國瑜出席全代會　批政院無法為施政負責

王金平缺席全代會　洪秀柱：他出來選主席很正常

王金平缺席全代會　洪秀柱：他出來選主席很正常

喊統一很難嗎？　藍黨代表超狂：把民主普及到中國

喊統一很難嗎？　藍黨代表超狂：把民主普及到中國

關鍵字：

國民黨朱立倫盧秀燕韓國瑜馬英九王金平

讀者迴響

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

小S弄斷王瀅20萬精品包

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

休旅車輾斃9歲路跑童！駕駛稱「沒看到小孩」

9歲童路跑枉死！交通管制成羅生門

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面