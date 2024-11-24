觀察／全代會成朱立倫「個人秀」　拉藍首長打造連任舞台背景板

▲朱立倫幾乎都站舞台C位。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨全代會暨130週年黨慶今（24日）在桃園登場。回顧過去這些年，國民黨執政下的全代會，總是如同「大拜拜」般，行禮如儀、照本宣科，幾乎沒有什麼令人眼睛為之一亮的具體作為或決議，今年全代會更是聚焦在黨主席朱立倫歷年政績，前總統馬英九、前主席吳伯雄、洪秀柱及各黨籍執政縣市長、立委及黨代表共聚一堂，給足朱十足面子，但本土派大老前立法院長王金平、前國民黨秘書長李乾龍、地方派系等缺席，檯面下反朱聲浪仍風起雲湧。

國民黨今年全代會主題是「攜手共創 陽光台灣」，沒有黨章修正、政治任務或黨改等重大議案，重點全放在黨慶，連黨主席朱立倫的致詞談話也安排在這個階段。反觀黨代表報告討論階段，全程被砍到只有55分鐘，被質疑只是讓黨代表鼓掌、走流程，創下史上最短紀錄，引起眾多中常委不滿。

在副主席連勝文的主持下，每位黨代表的發言時間只有短短4分鐘，內容也因時限顯得論述不足、乏善可陳。黨代表劉旭明提案，國民黨兩岸政策中的政治立場，依「國家統一綱領」進程實踐兩岸統一；新北市黨代表游皓麟則指出，國民黨許多黨代表每年都按時繳交募款責任額，黨中央應該要追認這些人為終身黨員，都是念完提案內容就時間結束，沒有其他黨代表可發言討論的空間，臨時提案更只受理送交研議，不到一小時便草草結束，黨中央將不可控的批評風險降到最低。

在朱立倫如此「精簡」作風下，整場全代會乏味至極，彷彿替朱量身打造連任的「宣示舞台」，不僅不見在野12年改革宣示、如何反省檢討2024敗選原因，更沒有攸關藍營未來如何浴火重生、脫胎換骨的發展路線。然而，「反朱」本土派力拱參戰黨主席以掌握2028總統大選門票的盧秀燕，卻因台中市政狀況頻發自顧不暇，出席全代會受訪也只替中華隊加油，將政治力道降到最低，就算在唱名階段獲得眾多黨代表歡呼聲及掌聲，卻只能成為朱立倫2022年九合一選戰「14+1」執政縣市戰績的背景人物，連致詞時間都沒有，喊完團結口號後就匆匆下台。

▲藍委們與朱立倫在台上合照。（圖／記者湯興漢攝）

另，前總統馬英九致詞時盛讚，過去這幾年，國民黨在主席朱立倫的傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在立委選舉中更讓國民黨成為國會最大黨；縣市長、地方黨部主委上台前，也一一與朱握手，最後再由主持人藍委洪孟楷高呼「歡迎總教練朱立倫」，國民黨宣傳影片上也諸見朱身影，可說是朱立倫的大型個人秀，只是台下黨代表、中常委、黨員零星，地方派系大老們的缺席，與台上歡騰氣氛形成強烈反差。

黨主席應該由誰擔任，當然是國民黨內必須討論的議題。但黨內迄今諸多勸進、勸退聲音，到底是基於黨內發展，或是黨內恩怨延伸？提早引爆，是否反令黨內分裂？這些都是必須考慮的問題。觀察這次全代會，朱立倫對於連任已是老神在在，從盧秀燕今日刻意低調的態度上，明年黨主席一戰似乎大局底定。不過，隨著2026地方縣市選舉即將到來，比起誰來擔任黨主席，國民黨要如何如何改變陳腐老舊的醬缸文化，從「萬年老二」，變成人民信任、支持其重新執政的準執政黨，或許才是黨內最需要關切的課題。

▲今年人潮比起往年空虛不少。（圖／記者湯興漢攝）