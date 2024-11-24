用黃埔精神奮戰130年！　朱立倫：不容台獨勢力摧毀中華民國

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（24日）上午在桃園舉辦全國黨代表大會，召集黨籍執政縣市長、立委及黨代表共聚一堂，一起慶祝130周年黨慶。黨主席朱立倫致詞強調，國民黨建黨130年來就是堅定以不怕苦、不怕難、不怕死的黃埔精神奮戰到底至今；國民黨創建並守護中華民國，《憲法》是中華民國的脊梁，中華民族及中華文化是中華民國的根本，不容許台獨勢力摧毀脊梁和根本，也不容許綠色霸權繼續進行民主獨裁。



國民黨全代會以「攜手共創陽光台灣」為主軸，今早在桃園會展中心舉辦，為期半天的議程分為報告討論事項及黨慶活動，場外更有各縣市特色攤販，希望營造歡樂的園遊會氛圍。主持第二階段黨慶活動時，朱立倫致詞表示，國民黨擁有的最大力量就是團結，只有團結才能面對民進黨政治、黨部、網軍甚至司法追殺，只有團結才能一次一次打贏選戰。

朱立倫指出，2022年九合一大選時，國民黨用「為人民拚好日子」，用團隊作戰、十全女力、區域整合戰術，讓「14+1」縣市全面執政，2024年更是團結一致贏回國會最大政黨，跟在野力量共同扮演強力制衡角色。朱說，上個月面對民進黨在基隆發動「惡罷」，國民黨用善良的力量團結、力挺基隆，用團結力量共同守護基隆，全力支持基隆市長謝國樑戰勝惡罷。

朱立倫說，國民黨在國會是負責任的政黨，在立法院長韓國瑜跟黨團共同努力下，推動福國利民的法案跟預算，國會必須改革，讓陽光重新照入國會，修改25年來從未動過的《財劃法》，一定要大幅度修正，還給台灣地方自治精神，還給地方公道。朱也強調，國民黨團守住了原民禁伐補償、提高公糧補助、增加健保點值、確保用電無虞、反對死刑，也要修法來保障基層勞工跟公務員，避免他們被霸凌跟傷害。

朱立倫高呼，「創建中華民國、守護中華民國是國民黨的責任，《憲法》是中華民國的脊梁，中華民族是我們的根，中華文化是我們的本，一起捍衛根本、守護脊梁！」強調民主自由是國民黨的信念，不容許台獨勢力來摧毀脊梁、破壞根本，國民黨會跟全世界民主國家站在一起，繼續深化台灣民主，不容許綠色霸權繼續進行民主獨裁。

朱立倫喊，國民黨每個黨員都要全力解決民怨，解決低薪、高房價、少子化等困難，永遠跟民眾站在一起，發展民生經濟，讓人民過好日子。朱高喊，國民黨捍衛中華民國、守護民主自由，為人民拚好日子是黨的中心理念，也是創黨初衷，「我們要牢記國父孫中山遺囑，革命尚未成功，同志仍需努力，為中華民國打拼，攜手共創陽光台灣！」