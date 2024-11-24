「高喊統一很難嗎？」　藍黨代表全代會狂語錄：用民主統一中國

▲國民黨全代會今日登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（24日）在桃園舉行第21屆第4次全國代表大會，發言登記的黨代表一如往常針砭有力，其中，劉旭明表示，國民黨兩岸政策中的政治立場，依「國家統一綱領」進程實踐兩岸統一，「國民黨害怕被選民認為紅統，不利於選舉，但我們的統一前面還有自由民主，是在自由民主憲政下以一個中國框架下統一！我們也要把民主普及於中國大陸」，相關發言引發與會者及媒體關注。

國民黨今召開全代會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶活動。議程將分2階段進行，包括第1階段報告討論議程，以及第2階段的黨慶活動，全程開放媒體採訪。值得注意的是，遭黨內質疑全代會實質開會議程只有25分鐘如「一言堂」，實在太短，昨天官網上公布的大會程序表上，議程時間已經酌增10分鐘，今日上午正式開會前，時間又被悄悄再延長20分鐘，總共55分鐘。

劉旭明今日上午發言時，開頭狠酸，「我以為今天是時間很短沒時間報告，現在很高興可以報告了。」慶祝黨慶應實現黨章第一條，建設台灣是自由民主的社會，國民黨多年來不敢對國人說統一兩個字，「請問高喊統一很難嗎？」國民黨害怕被選民認為紅統，不利於選舉，但國民黨的統一前面還有自由民主，自由民主憲政下以一個中國框架下統一，民主是國民黨追求的價值，但最大的問題在範圍，民進黨侷限自己在台灣，國民黨的民主是14億人的民主，宏觀性遠大於民進黨！

劉旭明強調，國民黨的兩岸政策是九二共識、一中各表，九二共識是兩岸遵守一個中國的原則，政治爭議擱置不談，但福國利民的經濟、社會、教育及投資等可以先執行。

劉旭明提到，民進黨為了一己私利，斬斷了兩岸的發展連結，甚至帶領台灣到戰爭邊緣，民進黨既然要談政治，國民黨也應要表明是把民主普及於中國大陸，是為了實踐黨的理想而努力，希望把以上發言納入國民黨2028年總統大選兩岸政治主軸。

主持會議的國民黨副主席連勝文回應，相關答覆參閱書面資料，照處理意見通過，提案同志意見送中央委員會研處。