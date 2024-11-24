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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱王心結再起？王金平缺席全代會　洪秀柱：他出來選主席很正常

▲▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲洪秀柱出席國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（24日）在桃園舉行第21屆第4次全國黨代表大會，並合併舉辦130週年黨慶大會，黨內大咖共襄盛舉，但前立法院院長王金平卻缺席，由於先前曾傳出藍本土派因反朱拱王金平選主席，今未出席也引發聯想。國民黨前主席洪秀柱受訪時緩頰稱，要外界別因王不來就刻意做文章，更笑說「就算他出來選也很正常，也沒關係」。

洪秀柱指出，王金平可能有自己的事情，不要把每個人的行為都表示背後有特別動機，他不來一定有特別的事情，又笑著反問媒體，「如果我沒來你們會怎麼做文章？」

國民黨文傳會主委李彥秀則解釋，國民黨重要的長輩、同志都有邀請，每一位可能有自己的行程安排，但都給予黨慶最大祝福，黨中央內部跟每一位也都有溝通管道。

藍委陳玉珍受訪時也說，難道一定要來全代會才代表對國民黨真心？王金平對黨也非常盡心，不需要特別思考，距離黨主席選舉還有一段時間，全代會是讓海外、大陸、全國各地黨代表歡慶黨130歲生日，國民黨是民主政黨，主席選舉會有民主程序，「不必擔心或王不見王，低頭不見抬頭見」。

不過據了解，王金平近來已鮮少出席全代會。除了王金平缺席外，立法院副院長、前主席江啟臣也缺席全代會。江辦回應，江啟臣今天出席台中豐原慈濟宮每20年一次的「五朝清醮大典」，所以才缺席全代會。

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