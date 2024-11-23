手術後紗布掉體內！日7旬嬤「2周後劇痛」　照CT才發現

▲院方直到事後患者出現不適後，才發現將紗布遺留在患者體內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本滋賀縣守山市的滋賀縣立綜合醫院發生醫療事故，醫療團隊在替一名70多歲女性患者進行手術時，誤將紗布遺留於患者體內，直到患者2周後身體不適，重新返院檢查才發現。院方隨後緊急安排手術摘除，目前患者已出院，所幸並無任何後遺症。院方22日召開記者會對外正式道歉，並強調會加強醫護人員的訓練。

根據《產經新聞》報導，該名女病患8月在滋賀縣立綜合醫院接受手術，在縫合前，醫療人員多次重覆確認使用過的紗布數量才縫合，術後也透過X光再次檢查，確保無異物遺留。然而患者卻在術後的2周後出現疼痛等症狀。

由於持續不明原因疼痛，院方最終安排電腦斷層掃描檢查，沒想到竟在患者體內發現一塊約30平方公分的紗布，主治醫師發現異物存在後，隨即安排全身麻醉手術，取出被遺留在體內的紗布。

醫院指出，在第一次手術當天一共使用50塊紗布止血，院方至少重複核對紗布數量5次，並在手術結束用X光掃描，由2名醫師共同確認，沒想到仍然發生醫療疏失。

院方初步，這起醫療事故可能是由於護理師在數紗布時出現差錯，或是醫師對X光檢查觀察不充分所致。為了防止類似事件再度發生，醫院確定將術後數紗布的護理師人數從1人改為2人。

至於此次紗布遺留的部位，院方表示，因為涉及患者隱私，無法公布。