援俄有功！北韓派兵「補償曝光」：加強首都平壤空防

▲前南韓國防部長申源湜。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）從去年起便陸續提供俄羅斯導彈、彈藥等軍事裝備與武器，今年10月起更向俄羅斯派遣1萬人以上的精銳部隊。外界關注，北韓是否從俄國獲取更高階的軍事技術，協助彈道飛彈與軍事偵察衛星技術發展。對此，南韓總統辦公室高層透露，其實北韓獲得俄國提供的防空飛彈。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室國家安保室長申源湜（前南韓國防部長）今（22）日下午接受SBS電視台新聞節目專訪，針對節目追問北韓向俄烏戰場派兵後所獲取報酬時，表示其實北韓獲得俄國提供的防空飛彈，以求加強首都平壤脆弱且不堪一擊的防空網。

申源湜表示，「北韓自從5月27日發射軍事偵察衛星失敗以後，其實（俄羅斯）已經從去年起提供相關技術援助，其中還包括經濟支援。」

▲北韓今年2月曾向黃海發射巡弋飛彈與地對空飛彈。（圖／路透）

至俄烏戰爭是否會擴大規模為世界大戰？申源湜認為，「我認為這個可能性並不太高！尤其俄羅斯要使用他們自己的核武，其實非常困難」；至於北韓是否會追加派兵援俄？申源湜則回應，「雖然無法完全排除其可能性，但目前無法進一步確認。」

據悉，北韓持續向俄羅斯出口170mm自走砲、240mm多管火箭砲（放射砲）等增程火砲。申源湜對此表示，「俄羅斯目前並無增程火砲這項武器系統，因此後續要關注（北韓）是否會派遣操縱相關武器的兵力前往，不過如果北韓為此派兵，最多可能是4000人左右。」

申源湜也透露，烏克蘭將於不久之後派遣特使訪問南韓，「韓國與烏克蘭協商，在近期之內由烏克蘭派遣特使訪韓。」

針對申源湜的回應，南韓軍方關係人士也在隨後補充，「最近我們發現，北韓引進了雷達與飛彈」。報導提到，一旦要攔截敵方軍機和飛彈，一套標準的防空系統，一定包含用來偵測敵方目標的雷達、用來攔截攻擊的飛彈，因此北韓最近引進的軍事裝備，有可能是申源湜所提到的防空飛彈。

▲北韓曾出動150架軍機進行航空攻擊綜合訓練。（圖／達志影像／美聯社）

目前北韓正在為首都平壤構築多重的防空網，在平壤與周圍地區部署射程300公里的SA-5地對空戰略防空飛彈40多枚、射程48公里的SA-2防空飛彈、射程35公里的SA-3戰略防空飛彈、射程4公里的SA-7肩射防空飛彈、射程4.5公里的SA-16針式防空飛彈、SA-18攜帶型防空飛彈。

報導分析，儘管北韓試射與部署閃電-5號（KN-06）長程防空飛彈、滿天星（별찌）-1-2新型地對空飛彈，但是與引進匿蹤戰機F-35A的南韓相比，北韓的空中戰力與防空網絡的設備皆非常老舊、實際防空效率低弱。