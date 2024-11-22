啦啦隊女神登東蛋大螢幕！「1粉絲服務」秒引暴動　日媒狂讚

記者王佩翊／編譯

世界12強棒球賽複賽中華隊雖未派出啦啦隊前往東京應援，但是多名台灣啦啦隊女神仍自費前往東京巨蛋替中華健兒加油。中華隊22日對上美國，而現場大螢幕在二局下半時，捕捉到觀眾席的熟悉身影，也引起現場球迷熱烈歡呼。

根據日媒THE DIGEST報導，世界12強棒球賽超級循環賽22日迎來第二場比賽，由中華隊對上美國隊，雙方在東京巨蛋展開激烈對決。而大批台灣球迷也湧入東蛋替中華隊加油打氣，場面十分熱烈。

中華隊此次並未安排啦啦隊前往日本應援，但是峮峮、秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳、若潼等台灣啦啦隊女神們仍自掏腰包，自費前往東京為中華隊加油。

當比賽進行到第二局下半時，東京巨蛋的大螢幕突然轉向看台，拍到秀秀子等人的身影，而一行人也隨即熱情地對著鏡頭發送「粉絲服務」，用手比出愛心，引發熱烈尖叫。儘管此次無法在啦啦隊表演區熱舞，在東京巨蛋重現台式應援，但是仍然引起全場轟動。

12強中華隊複賽首戰雖0比2不敵委內瑞拉，但台美之戰目前進行到9局，台灣8比2先馳得點，期待搶下首勝。