卓榮泰曝新勞長任命過程　洪申翰很驚訝、看中他這些特質

▲立委洪申翰將出任勞動部長。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部公務員之死風波延燒，在前部長何佩珊請辭後，行政院昨晚間證實部長一職將由民進黨不分區立委洪申翰出任。針對此人事案的任命，行政院長卓榮泰今（23日）表示，洪申翰是位快速學習、表現穩健，能平衡理想與務實間的立委；卓說，其實洪一開始很訝異，後來討論很多關於勞工政策的共同想法，在經過長考跟討論後，「洪申翰也願意在這時候出任未來勞動部長的工作，我對他表示非常的肯定、感謝」。

對於整個人事案的處理，卓榮泰說，前一天（21日），何佩珊部長親自到行政院表達要負起整個所有責任，必須用這樣的態度，讓勞動部在內的整個行政團對能進入更深刻檢討的情境，因此她提出辭呈，「我也基於認為這樣負責的態度，是整個台灣社會需要的，也是政府應該有的基本態度，所以我有准許她的辭呈」。

卓榮泰提到，後續要積極快速解決的是，是包括勞動部在內的所有政府機關、各級機關同仁的士氣跟內部的穩定，「因此在昨天（22日）早上，我們對外正式宣佈何部長的辭職，在昨天的下午很短的時間內經過思考，約見在立法院的洪申翰委員」。

卓榮泰指出，外界對於洪申翰委員普遍的態度跟認識，都認為他是一位年輕、熱情、專業、認真的立委，「而我對他不同角度以及更內部的觀察，我覺得他是一個快速學習、成長令我們看得見，且在各方面表現非常穩定、穩健，同時能在理想跟務實之間採取一個最有利於國家發展的方向」。

卓榮泰認為，雖然洪申翰的專業重點在環保，但是洪長期對於公共議題以及公民團體的接觸，都是非常的融洽、非常得體，許多勞工朋友對他也相當信任，許多勞工團體跟他也保持很好的關係。

「因此昨天與他長談、深談後，其實他一開始也覺得非常訝異。」卓榮泰表示，後來討論了未來很多關於勞工政策的共同想法，以及可以看得到的計畫推動，在經過長考跟討論後，洪申翰也願意在這時候出任未來勞動部長的工作，「我對他表示非常的肯定、感謝」。