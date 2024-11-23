卓榮泰再為輕生案道歉！證實洪申翰接任勞動部長：給他3個任務

記者陳洋／澎湖報導

勞動部勞發署北分署日前傳出員工不堪上司職場霸凌而輕生案，全案曝光後震驚台灣社會，分署長謝宜容也成眾矢之的，昨(22日)錄下影片哽咽道歉；勞動部長何佩珊也為此請辭下台。今(23日)行政院長卓榮泰前往澎湖馬公視察時，證實勞動部長一職將由立委洪申翰接任，並再度針對勞動部同仁不幸離職一事表達遺憾不捨，「個人與團隊，將深刻檢討」。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者陳洋翻攝）

卓榮泰表示，本案勞動部長何佩珊表達負起所有責任，以這樣的態度讓勞動部在內的行政團隊進入深刻檢討情境，並提出辭呈，基於認為這樣負責的態度，是台灣社會需要、也市政府該有的基本態度，因此准許辭呈。

卓榮泰指出，現在要積極解決的，是包括勞動部在內機關，同仁士氣跟內部的穩定，昨(22日)對外宣布何部長辭職，下午簡短的時間內，經過思考，約見了洪申翰委員，「他是一位年輕、熱情、專業的立委，而我對他的觀察，認為他快速學習成長，各方面表現也很穩定，同時在理想與務實間，能採取對國家有利的方向，且洪申翰對公共議題、公民團體接觸都融洽得體，與勞團也保持良好關係。」

卓榮泰說，昨天與洪申翰長談時，一開始他也很訝異，但經過討論共同想法與勞工政策、計畫的推動，他也願意在這個時候出任勞動部長，這要對他表示肯定、感謝。卓榮泰表示，他給了洪部長3個任務，包括穩定勞動部內部同仁情緒、健全友善與合理的職場環境，讓勞工能在安全的環境下為國家人民效力；以及國家發展過程中產業人民的需求，提出完整勞工政策。對於這次社會事件，會將遺憾與檢討化為具體行為和績效，希望大家能給洪部長鼓勵。

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