洪申翰接任勞動部長　綠委點4能力：期待他整頓勞動部

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

勞動部勞發署北分署員工遭霸凌輕生事件延燒，勞動部長何佩珊為此請辭，昨政院公布綠委洪申翰將接任勞動部長。綠委許智傑今（23日）表示，洪申翰對議題研究深入、溝通能力強、長期投入社會運動，跟勞團互動頗深，非常適合這個職位，期待他能整頓勞動部。民進黨秘書長林右昌則表示，洪接任勞動部長，一定能發揮所長，並妥適解決目前勞動部面臨的問題。

對該人事案，綠委許智傑表示，自己跟洪申翰同事快五年，他對議題研究深入、溝通能力強、長期投入社會運動，跟勞團互動頗深，個人認為他非常適合這個職務，期待他能整頓勞動部，解決檢討這次霸凌事件，建立台灣一個有尊嚴又友善的工作環境。

民進黨秘書長林右昌則表示，洪申翰擔任立委期間表現非常好，長期關心勞工環境及相關弱勢議題，是非常優秀的立委，洪接任勞動部長，一定能發揮所長，也能帶領勞動部業務的推動更加順暢，並妥適解決目前勞動部面臨的問題。

綠委蘇巧慧則指出，洪申翰是一個注重勞權、環保，且在很多議題上面都持進步觀念的新世代，洪申翰非常的認真，他今天接下勞動部長這個位置，給予無限的祝福，大家就是在不同的位置上，一起為台灣做事，這是一個好的安排，為他加油。