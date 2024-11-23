洪申翰「早聽過謝宜容鬼故事」　陳昭姿嗆無作為：請鬼拿藥單

▲民眾黨立委陳昭姿。（資料照／記者洪巧藍攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

即將出任勞動部長的民進黨立委洪申翰，在勞發署北分署爆出霸凌案時，曾透露自己早聽過謝宜容的相關「鬼故事」。對此，民眾黨立委陳昭姿今（23日）開轟，洪申翰早就聽聞，卻沒有任何作為，現在還來接勞動部長的職位，這是什麼「地獄哏」？陳昭姿進一步直指，賴政府是在請鬼拿藥單嗎？

勞動部勞發署北分署爆出霸凌事件，前分署長謝宜容昨日以影片方式道歉，但事發後神隱多日，似乎為時已晚，此外，前勞動部長何佩珊則為處理霸凌事件不周請辭獲准，行政院並於晚間宣布將由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長一職。

然而在爆出霸凌事件之初，洪申翰曾透露自己早聽過謝宜容的相關「鬼故事」，這也讓陳昭姿不解，行政院找一個早就聽聞勞發署、謝宜容「鬼故事」，卻沒有任何作為的執政黨立委來接任因霸凌案而下台的勞動部長職位，這是什麼「地獄哏」的人事安排？

陳昭姿進一步開轟，賴政府這樣的人事安排，是在請鬼拿藥單嗎？要離開的北分署同仁家屬情何以堪？另外，陳昭姿點出，今年五一勞動節，勞團上街怒吼「還我七天假」，洪申翰對勞工承諾說會把勞團的聲音帶進行政部門及立法部門。

陳昭姿接著質疑，從五月到現在，已經過了半年，洪申翰有任何實質行動嗎？執政黨有還勞工七天假嗎？陳昭姿不禁感慨，勞工的聲音還沒進到執政黨耳裡，洪申翰就先升官進到勞動部長辦公室了，她只有一句話想說，就是「噁心」。