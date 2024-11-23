洪申翰出任勞動部長　卓榮泰交辦三任務：把遺憾化為具體行動

記者陳家祥／台北報導

勞動部公務員之死風波持續延燒，在前部長何佩珊請辭後，行政院昨晚間證實部長一職將由民進黨不分區立委洪申翰出任。對此，行政院長卓榮泰今（23日）交代洪三項任務，第一，穩定勞動部內部同仁的工作情緒；第二，健全一個友善合理的職場；第三，提出符合產業與人民的完整勞工政策。卓表示，一起把過去這段時間，對社會事件所造成的遺憾檢討，化為具體的行為跟工作績效。

卓榮泰今（23日）赴澎湖視察水資源建設進度，致詞時特別表示，要先為這段時間以來帶給國人的困擾，尤其是在政府的內部、勞動部，發生這一件不幸同仁離世的事情，「我要再度表達我個人以及整個團隊的遺憾、不捨以及深刻檢討」。

卓榮泰說，前一天，何佩珊部長親自到行政院表達要負起整個所有責任，必須用這樣的態度，讓勞動部在內的整個行政團對能進入更深刻檢討的情境，而且有具體作為，所以她提出辭呈，「我也基於認為這樣負責的態度，是整個台灣社會需要的，也是政府應該有的基本態度，所以我有准許她的辭呈」。

但卓榮泰提到，要積極快速解決的是，包括勞動部在內的所有政府機關、各級機關同仁的士氣跟內部的穩定，「因此在昨天早上，我們對外正式宣佈何部長的辭職，在昨天的下午很短的時間內經過思考，約見在立法院的洪申翰委員」。

卓榮泰表示，外界對於洪申翰委員普遍的態度跟認識，認為他是一位年輕、熱情、專業、認真的立委，「而我對他不同角度以及更內部的觀察，我覺得他是一個快速學習、成長令我們看得見，且在各方面表現非常穩定且穩健，同時能在理想跟務實之間採取一個最有利於國家發展的方向」。

卓榮泰認為，在這樣情況底下，洪申翰的專業雖然重點在環保，但是洪長期對於公共議題以及公民團體的接觸，都是非常的融洽、非常得體，許多勞工朋友對他也相當信任，許多勞工團體跟他也保持很好的關係。

「因此昨天與他長談、深談後，其實他一開始也覺得非常訝異。」卓榮泰表示，後來討論了未來很多關於勞工政策的共同想法，以及可以看得到的計畫推動，在經過長考跟討論後，洪申翰也願意在這時候出任未來勞動部長的工作，「我對他表示非常的肯定、感謝」。

卓榮泰說，同時也希望，未來他在勞工議題上，要更多的著墨。卓表示，將給洪申翰三個任務，第一，是穩定勞動部內部同仁的工作情緒；第二，要真的能夠健全一個友善合理的職場，讓所有勞工朋友能在安全環境中為國家為人民效力；第三，在國家發展的過程中，所有產業的需求跟人民的需求，我們要提出一條完整的勞工政策。

卓榮泰表示，這三點，是他跟未來的洪部長達成工作上最亟待解決的，也希望未來、下周很快的時間上任後，能得到國人同胞給他更多的指教、更多的鼓勵、更多的支持，「我們一起把過去這段時間，對社會事件所造成的遺憾檢討，化為具體的行為跟工作績效」，讓大家看得到政府跟所有公私部門，在勞工政策、勞工議題以及友善合理的勞動環境中，真的做到了要向社會做清楚政治責任的表現。