吳崢喊王義川進立院「搶救成功」　他傻眼：人命換來的官位恭喜個屁

▲民眾黨副秘書長許甫。（資料照／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨發言人吳崢昨日晚間於社群平台，先是對候任勞動部長洪申翰加油打氣，接著又恭喜民進黨政策會執行長王義川，「搶救成功」遞補不分區立委進立院。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23日）表示，公務員受霸凌輕生後，卻有人因信賴政治做官、升官，難怪這個黨會把霸凌調查做出「目的善良」的結論，人命換來的官位恭喜個屁。

前勞動部長何佩珊昨日因霸凌事件處理不當請辭獲准，行政院則火速於深夜宣布，將由民進黨不分區立委洪申翰出任勞動部長。此外，依照不分區名單排序，民進黨政策會執行長王義川預計也將遞補洪申翰的出缺。

為此，吳崢在Threads發文，對洪申翰喊話，「加油！這個時間點絕對是最硬、但也最需要你的崗位！」，吳崢還說，「恭喜川哥！打假除怪！」、「搶救王義川成功！」。

眼見吳崢的發文，許甫直指，民進黨的喉舌與側翼，左一句恭喜，右一句搶救成功。這也讓他不禁傻眼，公務員受霸凌輕生後，卻有人因信賴政治做官、升官。

許甫感慨，黨親手做出的血饅頭分食的不亦樂乎，難怪這個黨會把霸凌調查做出「目的善良」的結論，現在喪事喜辦，信賴又贏了，但人命換來的官位恭喜個屁。

民眾黨立委張啓楷也接著發文，當基層公務員都在感嘆「我是公務員，我想好好活著」，抗議官僚體制及職場霸凌時，民進黨發言人居然發文恭喜「搶救義川大兵」 成功了，沾沾自喜、喪事辦成喜事，實在冷血又刺眼。