吳崢喊王義川進立院除假打怪　王鴻薇轟：應請辭勿遞補立委

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

勞動部所屬機關發生霸凌案，勞動部長何佩珊請辭下台，不分區立委洪申翰將出任勞動部長，立委缺由民進黨政策會執行長王義川遞補；未料，民進黨發言人吳崢竟喊「恭喜川哥！打假除怪」。對此，國民黨立委王鴻薇轟「這真的笑死人」，所謂的假、所謂的怪就是王義川，如果要除假打怪，王義川應該立刻請辭，不要遞補立委。

民進黨立委出缺由王義川，吳崢22日晚間在Threads發文，「恭喜川哥！打假除怪！」直呼「搶救王義川成功了！」此文遭網友炸鍋，怒罵「勞動部死人，民進黨在慶祝某人晉升立委，真好棒棒」、「犧牲一個公務員的性命才讓王義川遞補，這樣叫恭喜？可見貴黨有夠冷血」。

王鴻薇說，隨著洪申翰接任勞動部長，王義川可遞補不分區立委，可以順利地進入立法院，民進黨一些人還幫王義川叫好叫座。吳崢還說讓王義川可以到立法院來「除假打怪」，這真的笑死人。

王鴻薇說，王義川自己別名「王膝知」，說政府可以用手機來監控人民，到底是怎麼一回事？是真的有做監控老大哥的行為嗎？還是王義川自己信口開河？

王鴻薇指出，王義川還說「大陸高鐵是沒有靠背的」，這也是胡說八道，王義川從來沒有對外道歉過。如果王義川繼續胡說八道，所謂的假、所謂的怪就是王義川，如果要除假打怪，王義川應該立刻請辭，不要遞補立委，如同「周處除三害」，這才叫做除假打怪。