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人妻在自家麵館被殺害 死因竟是「疑遭丈夫灌麵湯嗆死」

人妻在自家麵館被殺害 死因竟是「疑遭丈夫灌麵湯嗆死」

▲人妻被丈夫殺害，經法醫鑒定「死者是因為被灌麵湯才嗆死」。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸陝西渭南市白水縣近日生一起命案，有網友近日在社交平台上稱，自己的姊姊被姊夫殺害，身體有多處受傷；不過經法醫鑒定，死者身上的傷勢並非死因「死者是因為被灌麵湯才嗆死」。

《紅星新聞》報導，這名網友發布了一則悼念姊姊的影像，據網友表示，姊姊在9月初被姊夫家暴，身體多處受傷，據原PO表示，9月4日早上7點左右，接到父親的電話稱姊姊去世了，「我爸也沒說什麼，只說我姊不在了，問什麼也不說，只知道哭」。

據了解，死者今年39歲，是家中老大，姊姊和原PO感情相當好，姊姊和姊夫在白水縣杜康鎮開了一家麵館。早在今年8月左右，姊姊和姊夫曾爆發爭吵，為此兩家親戚還曾去勸和，之後兩人重歸於好，還一塊去西安旅遊。

據原PO回憶，9月4日淩晨3時許，他母親曾接到姊夫的電話，對方說兩人又吵架了，當時母親並沒有在意。不料，一個小時後，姊夫再次來電稱姊姊不行了。死者父母接到消息後立刻趕到麵館，到現場後看到救護車，醫護人員說人已經沒了，「我父母去現場後，看見我姊的遺體趴在廚房案板上，臉、身上都能看到有傷，嘴角還有血跡」。這名網友事後才得知，姊姊可能是被姊夫殺害，而姊夫也在當天被警方帶走調查。

當原PO見到姊姊最後一面時，只見到遺體面目全非，臉上有瘀青，胸前有幾個半圓形的瘀青，一隻胳膊骨折，後背也有好幾處瘀青；不過死因並非這些傷勢，經過法醫鑒定，死者是被灌麵湯後嗆死的。

針對這起案件，白水縣公安局相關負責人表示，此案移送起訴後，公安部門就沒有偵查權，僅表示「這名人夫家暴行為肯定是有的，當時的監控證據都有」。關於女方被麵湯嗆死的情況，則沒有辦法多做透露。

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