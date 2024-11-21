砸70萬娶18歲越南正妹！台男「面談結果」曝...她喊：有點失望

▲髮型師Nick花70萬娶18歲越南妹，兩人日前到越南與當地官員面談結果出爐了。（圖／翻攝自Nick Threads）

圖文／CTWANT

40歲髮型師Nick於6月表示，他花70萬娶18歲越南妹，想把老婆帶來台灣，要先跟越南當地官員面談，結果有「通過」、「其他」和「不通過」，他們拿到「其他」，「老婆知道後有點失望」，老婆可以先拿觀光簽在台待3個月，之後會有相關人員家訪，結束後回越南等待結果，確定通過才能拿到居留證。

Nick在Threads表示，他透過仲介認識18歲越南女生，2天就閃婚，相親、翻譯、文件代辦加聘金等，一共花了70萬，Nick說，因為台灣女性不想太早生小孩，他才會娶越南新娘。

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Nick近日再發文，「總算是面談結束了，早上7點多就去排隊，10點多才輪到我們和面試官面談、面談完後中午休息時間先離開，等到下午1點半開門才又回去等結果，最後2點多終於通知我們面談結果，只能說算尚可接受吧（結果有通過、其他、不通過三種），我們是其他（老婆知道後有點失望沒有直接通過）。」

Nick說，「可以先拿觀光簽證到台灣3個月、之後台灣會有相關人員來家訪，家訪完後再回越南等最後結果，確定有通過後才能拿居留證，總之就是還要再跑一趟，但就結果來說已經算好了、就是要在多花點時間而已，也不錯啦。」

▲▼Nick貼文，還曬出兩人吃燒肉慶祝的合照。（圖／翻攝自Nick Threads）

此文曝光後，網友紛紛留言「可以啦，娶18歲美少女欸，上天給的考驗，好好疼愛對方，畢竟要離家千萬哩路，還要適應環境」、「不太清楚面談內容，我去年免面談，老婆來台灣也免家訪，依親簽證直接換居留證」、「大約老婆入境後2個月，專勤隊會家訪，我們上週剛家訪完，之後就等台辦處通知（約一個月）老婆就可以回越南辦文件」。

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