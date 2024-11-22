網紅「只穿白襪」日本街頭散步　結果讓網嚇傻：襪子比我家還乾淨

▲賈恩只穿著襪子行走在日本的斑馬線和人行道。（圖／Instagram）



圖文／CTWANT

日本街道以乾淨整潔聞名，近日有名印度網紅到日本旅遊時，想測試日本街道的乾淨程度，她決定到便利商店買雙白襪子，隨後就只穿著襪子行走在斑馬線和人行道，豈料當她在展示成果時，發現白襪依然乾淨如新。影片一出，立即引起討論，至今已有2600萬次觀看，很多人都不敢相信自己的眼睛，紛紛直呼不可能。

據外媒報導，印度網紅賈恩（Simran Balar Jain）在影片中，先進入了一家便利商店買雙白襪子，隨後坐在路邊換上襪子，只穿著襪子行走在斑馬線和人行道上，在展示實驗的結果時，讓觀眾都大吃一驚，可看到即使她走在人潮洶湧的繁華街道上，白襪依然乾淨如新，日本的道路正如傳聞中的那樣乾淨。

▲賈恩只穿著襪子行走在日本的斑馬線和人行道，但白襪依然乾淨如新。（圖／Instagram）



影片一出，便掀起討論，她的影片很快就獲得了超過2600萬次的觀看。對此，很多人都不敢相信自己的眼睛，「襪子比我家還乾淨！」但也有人質疑根本不可能「我可以看到地板上的黑色黏稠物和髒口香糖」、「最後一個片段肯定是在步行之前拍攝的」。

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