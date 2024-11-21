精神科名醫曝「6類職場不法侵害」：台灣職場霸凌完全模仿日本

▲勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北分署提供）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署39歲公務員疑遭分署長謝宜容霸凌，而在辦公室內輕生，但勞動部調查後竟在19日公布報告稱「管理方式非輕生直接原因」、「無法證實有遭受霸凌」。對此，精神科醫師沈政男直呼，這是因為球員兼裁判、自我調查，當然查不出所以然，「勞動部是勞工職業安全主管機關，職場霸凌是勞安重點項目之一，竟然處理得荒腔走板，可見台灣職場霸凌問題有多嚴重。」

沈政男昨（20日）在臉書發文指出，職場霸凌的正式名稱為「職場不法侵害」，發生這類事件，必須依據標準流程向專責部門通報，並視需要通報外部單位。以此事件來說，勞動部若無法中立客觀處理，應由行政院介入與接管，才能有公信力。職場霸凌牽涉勞動、管理、法律、身心衛生等專業，處理小組應由專門人員組成，而非只有原本機關人員參與。

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此外，他補充職場不法侵害有6類，包括肢體暴力、言語威脅謾罵、孤立排斥、不合理或不必要的業務、業務太低階與侵犯私人生活等。以此事件來說，北分署長官有謾罵下屬、下屬超時工作、人力配置不合理、讓下屬孤立無援等行為，至少涉及3種職場不法侵害，勞動部卻說無霸凌情事，根本牛頭不對馬嘴。更離譜的是，受害員工已逝，竟說查無遭霸凌證據，殊不知霸凌往往發生在陰暗角落，沒有其他人知情。

沈政男也表示，「事實上，台灣的職場霸凌定義，完全是模仿日本！這一點知道的人不多，但我查過日本的相關法規，因此了解。」他舉例，日本最近有一位地方政治人物因為職場霸凌，導致員工死亡，而被迫去職，只是，那人重新參加選舉，竟然又選上了，「日本與韓國的職場霸凌，大家看日劇與韓劇就知道，他們是會打人踢人的！在台灣，這類職場霸凌比較少。這是第一類職場霸凌。」

「第二類沒有打人，卻同樣可怕！」沈政男解釋，因為，等於是毆打一個人的靈魂，也就是謾罵、羞辱、威脅，「這在公務機關有沒有？幾年前我就在臉書幫忙打抱不平，結果第二天馬上接到那個機關的人寫私訊跟我解釋。」

第三類是類似小孩子的霸凌，「用離間、分化、刻意安排，讓你在職場被孤立起來，讓大家排斥你、歧視你。」

第四、第五類跟工作安排有關，沈政男指出，這一點，好多公務機關尚不知道！「主管有權力安排工作沒錯，問題是，沒有根據業務需要與工作能力來安排，而是發洩個人的控制與打壓慾望，把下屬安排到無法勝任的職位或工作，或者刻意安排太簡單、太低階的工作，或者胡亂調動職務，都算是職場霸凌。」

第六類則是公私不分，下了班也在當主管，要你聽命行事，或者刺探你的個人生活與行為。

沈政男續稱，台灣社會處理性騷擾與學校霸凌已有成效，但職場霸凌仍未獲重視，事實上相關受害者數目遠遠多過前2者。俗話說，「為五斗米折腰」，極多職場霸凌受害者為了混口飯吃，被欺負也不敢吭聲，長此以往難免悶出失眠、焦慮與憂鬱等不適，嚴重者更可能出現自殺傾向。

要了解職場霸凌的嚴重程度，沈政男建議應大規模調查盛行率，但台灣至今尚無類似官方報告，防治策略當然只能流於形式。以此事件來說，據聞涉及霸凌的單位，短期內已有數十名員工因此離職，上級卻無動於衷，顯見官僚窠臼多麼嚴重。

沈政男也感嘆，他還沒看到有誰把職場霸凌的定義講清楚。勞動部這幾年有在推行職場不法侵害預防，但顯然做得遠遠不夠，還需要多加努力。這，其實也是一種廣義的覺醒運動！就跟性騷擾與學校霸凌一樣，唯有當事人知道「上司正在霸凌我」，而且「我有反制管道」，職場霸凌才可能減少。

沈政男指出，閣揆今天有提到友善職場，這當然是職場霸凌防治的基本工作，問題是非常困難！因為，在台灣的職場，尤其在公務體系，大家還是有濃厚的階級觀念，以及相關的官場文化，而這些都是職場霸凌的溫床，「你的上級，有可能跟你當朋友嗎？你自己，看到上級，就忍不住要鞠躬哈腰了，不是嗎？」他也感嘆，真的要珍惜當同事的緣份，這是兩百年修來的福氣，同時警告那些霸凌者，「不要以為別人好欺負，到時候人家反擊，你就會吃不完兜著走！」

他解釋，機關屬性與職場文化是職場霸凌的危險因子，在講求服從、管制言論的地方，員工有不滿也不敢說，尤其容易出現霸凌事件。台灣公務體系雖經多年改革，至今比起民間單位，風氣仍舊保守，主管常有威權態度，難怪發生嚴重霸凌也沒人敢吭聲。預防職場霸凌的關鍵之一，就是破除迂腐的職場文化，提倡彼此尊重、相互溝通的工作倫理，而不是凡事長官說了算，講不聽就謾罵與打壓。

機關組織應跟專精職場霸凌與身心衛生的專家保持聯繫，讓他們協助舉辦教育宣導，制訂職場霸凌處理流程，並參與相關事件調查與處理。俗話說，「人在公門好修行」，台灣的公務部門卻釀成嚴重職場霸凌事件，連公務員的權利都無法保障，也讓沈政男質疑，如何為人民謀求福祉？「此事不能以單一個案看待，該是全面檢視台灣公務體系職場文化與職場霸凌問題的時候了。」

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