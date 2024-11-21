　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

精神科名醫曝「6類職場不法侵害」：台灣職場霸凌完全模仿日本

勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北分署提供）

▲勞動力發展署北分署長謝宜容。（圖／勞動力發展署北分署提供）

圖文／CTWANT

勞動部勞動力發展署北分署39歲公務員疑遭分署長謝宜容霸凌，而在辦公室內輕生，但勞動部調查後竟在19日公布報告稱「管理方式非輕生直接原因」、「無法證實有遭受霸凌」。對此，精神科醫師沈政男直呼，這是因為球員兼裁判、自我調查，當然查不出所以然，「勞動部是勞工職業安全主管機關，職場霸凌是勞安重點項目之一，竟然處理得荒腔走板，可見台灣職場霸凌問題有多嚴重。」

沈政男昨（20日）在臉書發文指出，職場霸凌的正式名稱為「職場不法侵害」，發生這類事件，必須依據標準流程向專責部門通報，並視需要通報外部單位。以此事件來說，勞動部若無法中立客觀處理，應由行政院介入與接管，才能有公信力。職場霸凌牽涉勞動、管理、法律、身心衛生等專業，處理小組應由專門人員組成，而非只有原本機關人員參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，他補充職場不法侵害有6類，包括肢體暴力、言語威脅謾罵、孤立排斥、不合理或不必要的業務、業務太低階與侵犯私人生活等。以此事件來說，北分署長官有謾罵下屬、下屬超時工作、人力配置不合理、讓下屬孤立無援等行為，至少涉及3種職場不法侵害，勞動部卻說無霸凌情事，根本牛頭不對馬嘴。更離譜的是，受害員工已逝，竟說查無遭霸凌證據，殊不知霸凌往往發生在陰暗角落，沒有其他人知情。

沈政男也表示，「事實上，台灣的職場霸凌定義，完全是模仿日本！這一點知道的人不多，但我查過日本的相關法規，因此了解。」他舉例，日本最近有一位地方政治人物因為職場霸凌，導致員工死亡，而被迫去職，只是，那人重新參加選舉，竟然又選上了，「日本與韓國的職場霸凌，大家看日劇與韓劇就知道，他們是會打人踢人的！在台灣，這類職場霸凌比較少。這是第一類職場霸凌。」

「第二類沒有打人，卻同樣可怕！」沈政男解釋，因為，等於是毆打一個人的靈魂，也就是謾罵、羞辱、威脅，「這在公務機關有沒有？幾年前我就在臉書幫忙打抱不平，結果第二天馬上接到那個機關的人寫私訊跟我解釋。」

第三類是類似小孩子的霸凌，「用離間、分化、刻意安排，讓你在職場被孤立起來，讓大家排斥你、歧視你。」

第四、第五類跟工作安排有關，沈政男指出，這一點，好多公務機關尚不知道！「主管有權力安排工作沒錯，問題是，沒有根據業務需要與工作能力來安排，而是發洩個人的控制與打壓慾望，把下屬安排到無法勝任的職位或工作，或者刻意安排太簡單、太低階的工作，或者胡亂調動職務，都算是職場霸凌。」

第六類則是公私不分，下了班也在當主管，要你聽命行事，或者刺探你的個人生活與行為。

沈政男續稱，台灣社會處理性騷擾與學校霸凌已有成效，但職場霸凌仍未獲重視，事實上相關受害者數目遠遠多過前2者。俗話說，「為五斗米折腰」，極多職場霸凌受害者為了混口飯吃，被欺負也不敢吭聲，長此以往難免悶出失眠、焦慮與憂鬱等不適，嚴重者更可能出現自殺傾向。

要了解職場霸凌的嚴重程度，沈政男建議應大規模調查盛行率，但台灣至今尚無類似官方報告，防治策略當然只能流於形式。以此事件來說，據聞涉及霸凌的單位，短期內已有數十名員工因此離職，上級卻無動於衷，顯見官僚窠臼多麼嚴重。

沈政男也感嘆，他還沒看到有誰把職場霸凌的定義講清楚。勞動部這幾年有在推行職場不法侵害預防，但顯然做得遠遠不夠，還需要多加努力。這，其實也是一種廣義的覺醒運動！就跟性騷擾與學校霸凌一樣，唯有當事人知道「上司正在霸凌我」，而且「我有反制管道」，職場霸凌才可能減少。

沈政男指出，閣揆今天有提到友善職場，這當然是職場霸凌防治的基本工作，問題是非常困難！因為，在台灣的職場，尤其在公務體系，大家還是有濃厚的階級觀念，以及相關的官場文化，而這些都是職場霸凌的溫床，「你的上級，有可能跟你當朋友嗎？你自己，看到上級，就忍不住要鞠躬哈腰了，不是嗎？」他也感嘆，真的要珍惜當同事的緣份，這是兩百年修來的福氣，同時警告那些霸凌者，「不要以為別人好欺負，到時候人家反擊，你就會吃不完兜著走！」

他解釋，機關屬性與職場文化是職場霸凌的危險因子，在講求服從、管制言論的地方，員工有不滿也不敢說，尤其容易出現霸凌事件。台灣公務體系雖經多年改革，至今比起民間單位，風氣仍舊保守，主管常有威權態度，難怪發生嚴重霸凌也沒人敢吭聲。預防職場霸凌的關鍵之一，就是破除迂腐的職場文化，提倡彼此尊重、相互溝通的工作倫理，而不是凡事長官說了算，講不聽就謾罵與打壓。

機關組織應跟專精職場霸凌與身心衛生的專家保持聯繫，讓他們協助舉辦教育宣導，制訂職場霸凌處理流程，並參與相關事件調查與處理。俗話說，「人在公門好修行」，台灣的公務部門卻釀成嚴重職場霸凌事件，連公務員的權利都無法保障，也讓沈政男質疑，如何為人民謀求福祉？「此事不能以單一個案看待，該是全面檢視台灣公務體系職場文化與職場霸凌問題的時候了。」

延伸閱讀
謝宜容霸凌員工致死神隱…真面目被挖出　勞動部長何佩珊：22日帶她道歉
嘉義未婚女子浴室尖叫！母開門驚見「馬桶產嬰」　女嬰送醫不治
百萬網美爆遭閨密賣到東南亞！消失1年後「現身柬埔寨」　疑成「娛樂場小姐」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／黃恩賜飆K、林家正帥氣牽制！　中華隊7局0比2委內瑞拉
快訊／震撼彈！　男籃國手違反道德條款遭釋出
台灣味飄進東京巨蛋！從茄子蛋到阿爆　台式應援全場嗨翻
獨／撞毀忠孝橋　新北市府求償2286萬
快訊／新北檢出手！　謝宜容遭列被告調查
「台灣人把東京巨蛋喊成主場！」　網感動：超級大聲
快訊／陳傑憲掃單場第3安　中華隊遭雙殺斷攻勢
啦啦隊女神自費衝東蛋應援！　峮峮感動：大家都全力相挺
快訊／5億高中生案開庭火爆！　夏男扯下女子口罩
快訊／黃子鵬退場　王志煊接手登板
火燙！陳傑憲連5戰敲安　追平隊史紀錄
快訊／中華隊滿壘「大中計」　委內瑞拉守住霸氣拉弓
快訊／中華隊攻佔滿壘　委內瑞拉再換投

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

中華隊5局上「滿壘大中計」他喊螢幕破了！網戰翻：一日球迷好了啦

任務結束！台鐵今下午派「專列」護送猝死司機員返家

結婚7年「老婆存好幾百萬」偷吃離婚！好老公下場超悲

「把東京巨蛋喊成主場了！」台人熱情應援　網感動：超級大聲

北市社會局也遭爆藏霸凌　吹哨者：社福政績來自血汗與假象！

職場Line溝通「別留下」5個習慣　專家揭換位思考重要

賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火

鹿港老街9個月吸客1355萬人次「首奪最強景點」　最新排名一次看

司機員執勤猝死駕駛室　台鐵：每年最多4次體檢藥檢

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒「寬光～機哩機漏」台人笑了

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

瑪莎被粉絲告白！五月天狂起鬨　阿信撿到槍「搶點〈崇拜〉XD」

有貓卡在汽車水箱罩內　騎士急追提醒...網友讚爆

ELLA看《影后》哭到用褲管擦淚　曝S.H.E在KTV合體開唱了！

勞動部霸凌案延燒！卓榮泰致歉：全案移送檢調

#12強 #台委大戰 中華隊上場熱身！教練王建民、林岳平現身傳接球

中華隊5局上「滿壘大中計」他喊螢幕破了！網戰翻：一日球迷好了啦

任務結束！台鐵今下午派「專列」護送猝死司機員返家

結婚7年「老婆存好幾百萬」偷吃離婚！好老公下場超悲

「把東京巨蛋喊成主場了！」台人熱情應援　網感動：超級大聲

北市社會局也遭爆藏霸凌　吹哨者：社福政績來自血汗與假象！

職場Line溝通「別留下」5個習慣　專家揭換位思考重要

賴清德都道歉了！她「5字翻譯」謝宜容聲明：還繼續提油救火

鹿港老街9個月吸客1355萬人次「首奪最強景點」　最新排名一次看

司機員執勤猝死駕駛室　台鐵：每年最多4次體檢藥檢

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒「寬光～機哩機漏」台人笑了

35週年院慶亮點！八里療養院職能治療闖關　助病友抒壓找回自信

檢察界「退案王」招扯劣行曝！遭罰俸6月損失百萬　上訴再被打臉

三重「3屍滅門凶宅」登網招租　租金大砍逾5成

調查局也有霸凌案！　徐巧芯爆林維成酒醉罵幹部「還有望升處長」

中華隊5局上「滿壘大中計」他喊螢幕破了！網戰翻：一日球迷好了啦

小S沒收到《獵人》卡牌走心了！　怒嗆蔡康永不是動漫迷：跩的二五八萬

快訊／台籃震撼彈！　203公分天才長人譚傑龍違反道德條款遭釋出

12強預賽完美壓制中華隊　才木浩人明先發對委內瑞拉

衝勞動部喊要真相　王婉諭嗆「勞動布」無能：何佩珊、許傳盛也要查

台灣味飄進東京巨蛋！從茄子蛋到阿爆　台式應援嗨翻全場

生活熱門新聞

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

快訊／疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝！狂吼：為什麼改我的指令

公務員輕生　四叉貓肉搜出謝宜容名片

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

免費電視平台　歡樂看台灣開播

台委戰只贏過2次！「上屆1強投還在」球迷嗨了

4縣市大雨特報！　下週冷氣團「北台灣濕冷」14℃

高雄百貨龍頭變貴婦百貨　3館進度曝

御鼎興遭出征發聲：謝宜容非我們家人

東京場內視角曝光！蔡其昌曝「開放座位應援」

入秋最強冷氣團下週到！　林得恩：小雪小到、大雪大到

快訊／雨彈變猛！4縣市豪大雨特報　下到晚上

更多熱門

相關新聞

陳昭姿爆「衛福部司長疑似霸凌」　遭點名官員駁

陳昭姿爆「衛福部司長疑似霸凌」　遭點名官員駁

在勞動部之後，官員「職場霸凌」接連被爆，民眾黨立法委員陳昭姿今在立法院直接點名衛福部主任秘書兼社保司司長劉玉娟被爆料疑似職場霸凌，並拿出匿名粉專的文章。對此，劉玉娟也在現場回應「這不是我。」衛福部部長邱泰源也表示，被指控者的背景與劉玉娟不符。

許銘春喊悲痛！道歉文「1句話」網看完更火

許銘春喊悲痛！道歉文「1句話」網看完更火

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

謝宜容沒經驗「卻空降分署長」！勞發署長答不出來

勞動部霸凌案傳「輪椅運遺體、沒蓋白布」　邱泰源：是不對的

勞動部霸凌案傳「輪椅運遺體、沒蓋白布」　邱泰源：是不對的

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

賈永婕連12次「假道歉、真炫耀」　101公器私用再發聲

關鍵字：

周刊王職場霸凌沈政男

讀者迴響

熱門新聞

張奕東蛋首登場！台灣6局0比2委內瑞拉

人氣歌手今晚開唱「沒趕上飛機」不來了

婚宴菜全素「賓客叫披薩」惹哭新娘

連恩告別式「一世代全到了」

36歲釋小龍　憔悴大叔樣曝光

大學活春宮！情侶樓梯張腿「沉浸式口愛」

謝宜容3大聲明撇清　賴品妤開轟

台委大戰今登場！中華隊先發打線出爐

謝宜容3聲明：身故事件與本人領導無關

1年半沒繳租！萬華女房客變白骨　房東嚇壞

北韓士兵「性侵俄女教師」　她遭綑綁難反抗

輝達財報出爐「股價秒洩」！　盤後一度大跌逾5％

快訊／還錢了！雷神軍售詐欺認罪賠償　還台52億已同步解繳國庫

她拿停產20年「光學電話卡」退費成功

LINE「4款免費貼圖」快下載！這隱藏版永久使用

更多

最夯影音

更多

黃國昌爆謝宜容「宴請友人」　一餐4萬2全民買單

《影后》史艾瑪沒繳過房租！林廷憶：我有XD　脫光勾引薛仕凌..他上戲前狂吹口哨

日本人被台式應援震撼！加入《台灣尚勇》大合唱

外婆要回家！2娃不捨凝望　網見萌背影：腿庫肉太吸睛

台委大戰中華隊上場熱身！　王建民、林岳平現身傳接球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面