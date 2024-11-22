1人就能控制600台手機！網軍集團洗評論帶風向　非法賺數千萬

▲大陸某購物平台有賣家販售「增加點擊率」服務，或是刷評論，警方調查後發現1人就能控制600多台手機，網軍集團靠帶風向非法賺破千萬元人民幣（新台幣4500萬元）。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

E世代下越來越多行業與網路緊扣，像是藝人需要粉絲、販賣商品需要優良評價，或是某些人希望時事的風向，都能夠靠網軍完成。最近大陸購物平台上有賣家販售相關服務，按讚、評論和轉發都有不同價錢，警方調查後發現有一個龐大的網軍集團，1人就能控制600多台手機，謀取非法所得破千萬元人民幣（新台幣4500萬元）。

根據陸媒《央視新聞》報導，近期在某購物平台上，搜索關鍵字「增加點擊率」，就能發現有不少賣家販售相關服務，其中還有各種服務的報價，像是轉發文章人民幣8元（約新台幣36元）100個，留言評論1則是人民幣1.9元（約新台幣8.6元）等，或是增加粉絲數，幫忙創造人氣、帶風向都很有用。

警方循線調查，發現購物平台的賣家背後是一個網軍集團，深入了解他們的運作，原來1名員工就能控制600多台手機，還能同時操控數十部手機，使用不同帳號去觀賞同一場直播，為直播間帶貨活動增加人氣；有員工透露，數百台手機可以一起控制，常常一鍵就能創造數百人留言給好評的假象。

網軍已經形成一個完整的產業鏈，買家在平台下單，負責接單的人再派發工作給專業的網軍「刷手」；只要完成任務，就能夠成功收到買家付的錢，相關人員再按比例分成。警方找到的網軍集團，靠著刷評論、帶方向就已非法賺進破千萬元人民幣（新台幣4500萬元），獲利相當驚人。

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