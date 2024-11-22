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中藥行日漸消失！　蘇俊賓：地方特色產業資源遭稀釋

▲蘇俊賓：地方特色產業資源遭稀釋

▲副市長蘇俊賓指出：地方特色產業資源遭稀釋。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓21日出席行政院院會，針對經濟部「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計明年起每年投入1.25億預算，以四年5億的計畫，強化城鄉特色產品通路佈建，均衡城鄉發展表示，計畫立意良好，然預算有限，卻納入「美食、景點、醫美、健康檢查」等項目範圍過大，雖創造產值上的績效，真正該被扶持的地方特色產業反而被稀釋了！

蘇俊賓表示，台灣各地方的在地的特色產業逐漸流失，從北到南、老街上所販賣的東西，很多都不再具有當地特色，具有在地傳統特色的店舖、中藥行、在地產品逐漸被連鎖店所取代。然而，沒有地方產業、沒有地方工藝，商品風格雷同，特色模糊化的地方觀光，如何得到國內外遊客的青睞？

因此，建議應該明確定位支持對象，強調在地特色產業的保存與持續發展，以確保城鄉特色產業能在競爭中保有一席之地。蘇俊賓以老街消失最快的中藥行為例，根據衛福部的統計，10年前的列冊中藥行還有993家，到了現在不到450家，中藥行並不是沒有市場，也是許多外國旅客想來體驗台灣文化的場域，然而，礙於法規、人才養成、產業環境越來越困難，應該得到我們更多支持。

抓重點投入就會有效果。蘇俊賓也以大溪木藝產業的現況為例指出，目前大溪仍有約200位木藝職人，如同許多傳統產業，職人的平均年齡偏高，但這些年，經過各種渠道的鼓勵支持、無論是比賽、展覽與培訓，陸陸續續有年輕族群回到大溪從事木藝工作、有些是現有產業的二代、三代，有些則是考量產業環境適合而移入的新人。這樣的轉變，別具意義。年輕人投入，傳統工藝才有可能傳承與發展！

蘇俊賓特別提醒，計劃中「把大朋友、小朋友同時納入，一同評比，小朋友就會不見」，應該聚焦在地方特色產業，而政府應該和現在已經具有競爭力的主流企業（大朋友）共同合作，成為地方產業共同的推手。例如邀請台灣的主流產業，如重要的量販通路、平台渠道，在計劃中成了地方特色產業重要的夥伴。

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