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中小微企業振興計畫　蘇俊賓建議優先佈局四大重點產業

▲針對中小微企業振興計畫，蘇俊賓建議優先佈局四大重點產業

▲針對中小微企業振興計畫，蘇俊賓建議優先佈局四大重點產業。（圖／政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓7日出席行政院院會，針對政院推動「中小微企業多元振興發展計畫」，以「三策略、三配套、一窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，並提供普惠貸款、租稅優惠及信保機制等三項配套措施，認為現有計畫為全面性鼓勵數位化與淨零和通路發展，但其實中小企業微企業的形態差異甚大，應擇定重點優先補貼。

蘇俊賓指出，中小微企業有約163.4萬家，其中批發零售業更是占比約46%，以電商平台來看，約40%為跨境電商，這些產業由海外平台與批貨在台灣銷售，類似「淘寶批貨、蝦皮出貨」的小型電商，和鼓勵台灣製造、減少運輸碳排的目標是否一致？因此應該思考，大量納入補貼也稀釋了有限資源。他呼籲政府補貼應該要選擇重點產業。齊頭式的補貼是否能夠達到政策效果，在未來訂定執行計畫的過程應該留意。

蘇俊賓強調，政府應該有策略性的支持計畫，這些待重點扶植的中小微企業未必都在經濟部這個單一面向，政策需求藏在各部會，他列舉包括智慧農業、智慧製造、永續農業的無抗飼養、循環經濟的轉型等四大重點產業，並舉例說明，好比先前衛生福利部討論抗生素的管制，這是社會重大議題，桃園已經有專注於開發家禽無抗生素養殖技術的中小企業，利用非基改中藥替代抗生素，研發出無抗生素養殖專用的飼料添加劑，對於無抗養殖有極大助益。這些都是台灣目前需要關注的重點產業項目，而如何藉由計畫鼓勵更多有想法的人願意投入未來需要的產業，應該是這個計畫的重點。

此外，蘇俊賓也呼籲政府應該協助創造「大型企業命題，中小微解題」的環境，這樣的合作平台，給了具有發展潛力的中小微企業的舞台，在大型企業場域中發揮價值，未來十年就能看到，今日扶植的中小微企業，成為具國際競爭力的獨角獸企業，這樣政策執行的經濟效益，遠遠高於十萬塊補助。

行政院長卓榮泰表示認同蘇俊賓，認為政策要全面照顧中小微企業，但是重點的企業也要能夠被看到，政府在推動高科技產業，更會全力協助中小型企業，讓企業身強體壯、走向國際市場，政府會促進中小型企業多元振興及持續發展，帶動企業為員工加薪。

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