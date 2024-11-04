蘇俊賓出席竹縣褒忠亭秋祭大典　謝義民爺保佑桃竹成科技廊帶

▲蘇俊賓(右二)出席竹縣褒忠亭秋祭大典，謝義民爺保佑桃竹成重要科技廊帶。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓3日出席「新竹縣褒忠亭113年秋祭大典」表示，義民爺的精神即是「忠義保臺」，強調保家衛國的忠義精神，這個精神，代代相傳，成為客家族群，甚至可以說是桃竹苗地區的DNA。

蘇俊賓指出，在義民爺保佑下，桃園和新竹地區已經成為台灣最重要的科技廊帶，創造國家的高產值，同時，也是台灣生育率相對比較高的地方。然而，科技發展和生育率是國家目前面對的重要課題！呼籲中央給地方更多的支持，藉由政策創造科技的產值和正視整體國家生育率下降的問題。我們不只需要忠義保台，更需要科技保台，生育保台。

蘇俊賓強調，「桃竹苗大矽谷計畫」就是其中之重大政策，不僅升級原有的科技產業，也能夠讓地方的產業上下游彼此呼應，而客委會和地方合作的浪漫台三線、義民爺信仰傳承，則是藉由文化軟實力，厚植地方人文深度。他期盼藉由中央與地方跨縣市合作，串聯起桃竹苗的科技廊道發展、客家文化傳承及傳統信仰。

行政院長卓榮泰隨後致詞時表示，除將積極保存與發揚客家文化外，他也呼應蘇俊賓所提，「桃竹苗大矽谷推動方案」是目前六大區域治理計畫中發展最成熟的方案，將在114年度中央政府總預算案順利付委後，即邀請各地方首長一同討論，如何讓桃竹苗大矽谷計畫更符合地方發展需求，同時六大區域治理計畫也將在第3次「行政院經濟發展委員會」中進行討論與決定，並於明年開始逐步展開