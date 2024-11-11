「2024大溪工藝週」登場　蘇俊賓：大溪木藝在全球舞台展現光芒

▲「2024大溪工藝週」登場。(圖／記者楊淑媛攝)

記者楊淑媛／桃園報導

「2024大溪工藝週」今年邁入第三屆，市府文化局10日於大溪歷史館舉辦記者會。副市長蘇俊賓出席活動表示，大溪木藝文化為地方注入了獨特性，使其在眾多臺灣老街中脫穎而出。隨著創新元素的融入，大溪的木藝正發展全新面貌，期許未來透過更加緊密的國際交流，讓大溪木藝在全球舞台上展現光芒。

▲副市長蘇俊賓參觀武德殿「坐的24式」特展，體驗展場經典坐具。(圖／文化局提供)

蘇副市長於參觀武德殿「坐的24式」、藝師館「剖木成材」特展及工藝週市集並指出，日本在傳統與現代間的平衡為大溪木藝提供了寶貴的借鑒，第三屆大溪工藝週特別與日本福島縣會津若松市、枥木縣益子町及石川縣加賀市的工藝創作者合作，推出結合日本陶器與桃園木藝的創意產品，象徵著兩地文化的交融與創新。

▲文化局長邱正生、木與陶湯匙日本木藝創作者、市議員李柏坊、木藝館館長陳倩慧(由右至左)參觀日本枥木益子日本石川加賀主題館。(圖／記者楊淑媛攝)

大溪應繼續在保留傳統基礎上，透過跨國交流與在地創作，為木藝發展注入新的活力，將文化一代代傳承下去。而大溪木藝文化的推廣主要從三個方向出發：一是推動木藝創新，吸引年輕一代的傳承；二是營造良好的創作環境，吸引越來越多年輕設計師將大溪視作創作舞台；三是加強與中小學的合作，讓學生自小認識並喜愛傳統木藝，無論其未來是否從事相關行業，都能了解其文化價值。

▲2024大溪工藝週市集邀請有來自國內及日本共40個優秀工藝品牌與創作職人參展。(圖／文化局提供)

蘇副市長表示，此次工藝週不僅著重國際合作，更首次開放大溪至善高中木工科工場、大溪木器相關職人工作室，也有鋼琴和棺材製作場所等16個木藝場域，讓民眾可以親身體驗木藝的生命週期，使大溪木藝文化更加具體、生動，進一步拉近市民與多元木藝資源的距離。

▲「2024大溪工藝週」展出木藝商品，深受歡迎。(圖／記者楊淑媛攝)

文化局表示，今年的大溪工藝週即日起至11月17日登場，包含工藝市集、打開工場、體驗工作坊、木作特展等一系列多元活動。本次除了邀請來自全台與日本的工藝品牌交流、共創限定商品，還有在地16座職人工坊開放導覽等精彩亮點。

▲副市長蘇俊賓參觀木藝創作職人展攤。(圖／文化局提供)

同時也首次進行品牌活動串聯，國立臺灣工藝研究發展中心以「工藝七十週年」為主題，將年度盛事「臺灣工藝聚」定錨大溪，於11月15-17日聚集58個來自全國各地的工藝社區及聚落等共襄盛舉，推出工藝主題活動、市集、手作體驗和示範展演，讓民眾近距離欣賞多元工藝之美。包括桃園市議員李柏坊、市府文化局長邱正生、大溪區長徐景揚、大溪木藝生態博物館長陳倩慧等均一同出席「2024大溪工藝週」開幕儀式。