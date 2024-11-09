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獨立書店聯展開立解憂處方箋　副市長蘇俊賓邀愛書人至到舒暢展挖寶

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，聽取業者說明經營理念。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力共和國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，聽取業者說明經營理念。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（9）日出席八德區巧克力共和國舉辦「書暢桃園－綠野書蹤之解憂處方籤」活動，蘇俊賓表示，自己長年關注獨立書店發展，雖然經營模式不同於大型連鎖書店，但獨立書店關注議題靈活度較高，不但是地方重要議題提倡者，也是珍貴價值守護者，舉例獨立書店好比桃園埤塘，是重要的文化跳島，與各個圖書館、學校合作，打造桃園優質的閱讀環境。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，業者贈送給蘇副市長書籍。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，業者贈送給蘇副市長書籍。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓今天在臉書發文，桃園獨立書店感情特別好，今天一起舉辦聯合市集，除每個攤位都有店長精心挑選主題系列，還有著專屬的徽章。這些店家有些經營五、七年，都是生力軍！有些專注性別主題，也有投入母語教育、親子教育，還有些專注於經營植物、生物科普，每一個書店也都是城市裡面的文化轉運站。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，展示各種主題書籍。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力共和國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，展示各種主題書籍。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓以獲贈的「埤塘奶奶說再見」書籍為例，早期桃園的埤塘照顧的都是看天田，雨量豐富當年灌溉就沒問題。有了桃園大圳之後，串接了一口又一口埤塘，從此，桃園成為台灣重要的糧倉；各個獨立書店也如同一口又一口的文化埤塘，我們應打造出串聯文化埤塘的大圳，和我們各個圖書館、學校合作，大家一起為提供桃園優質的閱讀環境努力，彼此互相支援，互相呼應。

桃園市有40家獨立書店合作，今天先由14家共同打造聯合市集，蘇俊賓認為這已有了很棒的雛型，未來也期許圖書館還有各局處針對不同的命題互相合作，和獨立書店們彼此命題、互相解題，讓桃園的獨立書店，能夠有更大的舞台！

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，對業者經營用心提出建議。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席八德區巧克力國舉辦的「書暢桃園-綠野書蹤之解憂處方籤」活動，對業者經營用心提出建議。（圖／市府新聞處提供）

桃園市獨立書店的聯合市集「解憂處方箋」，11月9、10日一連兩天在八德區巧克力共和國舉辦，蘇俊賓也不忘邀請愛書人過來逛展，尤其現場還設立一個共同的二手書專區，一律100元，挖到寶絕對物超所值。

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