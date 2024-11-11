2024桃園青年設計展開幕　蘇俊賓：由下而上培養桃園設計養分

▲2024桃園青年設計展開幕。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓10日出席2024桃園青年設計展及國際論壇，強調設計力對現代城市發展的重要性，並闡述市府推動設計應用於公共事務的全面構想，以期桃園逐步成為設計驅動的典範城市。蘇俊賓表示，許多城市希望成為「設計之都」，但常缺乏以全生命週期的角度，去理解設計之於城市的意義。

▲蘇俊賓與設計庫團隊互動。（圖／青年局提供）

在這次活動中，市府系統性地盤點了桃園市內的設計教育資源，從高中職到大專院校，再到文化局、青年局等單位，計劃透過各種應用場景，探索設計在城市中的價值與潛力。他指出，桃園市16所大專院校中有10所設有設計相關科系，這讓市府能夠結合各教育機構的設計資源，推動設計成為城市發展中的重要元素。

▲侯佳齡局長頒獎給PK賽前三名策展同學。（圖／青年局提供）

「設計的核心是人」。蘇俊賓說，設計應讓人們在環境中更加舒適生活。因此，市府在張善政市長任內調整多項政策，透過增加市府設計應用的機會，營造鼓勵設計發展的公部門環境，讓設計不僅是美學，更具功能性與人性化。蘇俊賓進一步說明，市府將設計結合生態、永續、淨零碳排、以及新住民和移工等議題，以促進城市的多元發展。

此次的青年設計展和國際論壇是桃園設計發展的起步階段，並為2026年桃園市舉辦台灣設計展奠定基礎。蘇俊賓表示，桃園希望藉此匯聚台灣設計院與各校園的設計資源，將設計落實於城市的各個層面。無論是消防栓、垃圾車外觀或巡守隊制服，市府期望透過設計讓這些日常設施既美觀又實用。

▲育達高中校長徐浩峯(左) 出席2024桃園青年設計展開幕。（圖／青年局提供）

為了加強桃園設計社群的多元視野，本次論壇特別邀請來自六個國家的設計大師與本地學生交流，以PK形式切磋設計理念。蘇俊賓表示，這樣的國際對話不僅能讓桃園設計吸收更多養分，也為未來的城市設計埋下創新種子，逐步讓桃園的設計力發揮更大潛力。

此次參與論壇的國際講者包含來自桃園姊妹締盟城市-日本千葉縣的千葉大學教授植田憲、英國城市美學運動Open House Worldwide暨倫敦開放日節慶設計總監Celia Mead、美國混合媒體藝術家Andrew Ananda Voogel、越南設計協會副會長暨執行長Ngoc Danh Tran，以「設計未來」．未來青年」為主題進行分享。

講者分享其透過設計改善當地的塑料環境污染問題，以設計解決社會問題，以設計讓社會更和諧，透過設計激發青年設計爆發力與對居住環境及文化的重視。除國際設計論壇論壇外，現場也集結國內外設計師、桃園市大專院校及高中職學校師生的設計作品。

市府青年局為提升設計學子策展能力，邀請國際講者擔任評審，針對各展區之創意、表現、互動性和專業性綜合評分及講評，作為日後精進的參考。評分結果由銘傳大學獲得第一名；台北商業獲得第二名；中原大學及壽山高中同額獲得第三名；萬能科技大學與健行科技大學獲得人氣獎，分別獲得新臺幣2萬元、1.5萬元、1萬元及5,000元獎金。各展區現場學子積極說明，表現熱絡，彼此良性競爭。