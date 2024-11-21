滿地血腳印！　杭州電子科大宿舍也傳砍人

▲網上流傳的照片顯示，杭州電子科大資訊工程學院宿舍疑似發生砍人案，有傷者倒卧在血泊中（左圖），救護車隨後趕到（右圖）。（圖／翻攝自X）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸近期發生多起無差別殺人案，在江蘇無錫宜興市無錫工藝職業技術學院16日發生持刀傷人案、造成8死17傷之後，浙江杭州電子科技大學宿舍昨（20）日晚間也驚傳砍人案，滿地血腳印。

香港《星島日報》報導，網上流傳浙江杭州電子科技大學宿舍有人被砍，流出的影片顯示，傷者倒卧在血泊中，被抬上救護車時疑似被蓋上黑布，具體傷亡情況未明。

據網上流傳的照片及影片顯示，砍人事件發生在20日晚10時許，地點在杭州電子科技大學資訊工程學院的宿舍內。

照片可見，有1名男子倒卧在宿舍地上，滿地血腳印。之後救護車抵達，傷者疑被蓋上黑布抬上救護車。

事件目前尚未有官方消息證實，具體傷亡情況及肇因尚未確定。

▲傷者疑似被蓋上黑布後送上救護車。（圖／翻攝自X）

此前，11月16日傍晚，江蘇無錫宜興市無錫工藝職業技術學院發生持刀傷人案件，造成8人死亡、17人受傷。警方稱，徐姓犯罪嫌疑人年齡21歲，為該學院2024屆畢業生，事件出於嫌疑人「考試不合格未拿到畢業證書，以及對實習報酬不滿」，於是回校發洩行兇。