寒流接力來襲　高雄農改場急示警：熱帶作物12度以下恐受害

▲火鶴花苞片經歷低溫後產生褐化損傷。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

近期受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，高屏地區熱帶作物對低溫較敏感，因應後續仍有低溫發生的機會，高雄區農業改良場提醒農友持續留意氣象變化，及早並確實做好作物防寒管理，隨時觀察低溫後作物生長情形，適時因應以降低寒害風險，並為後續冬季低溫預作防範。

高雄農改場羅正宗場長表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象，在冷氣團來臨前，需提前作好防寒措施。低溫期間，農友可採行三大關鍵防護措施：第一是「灌溉保溫」，透過田間灌水維持地溫；第二是「覆蓋防護」，運用設施或不織布等資材為植株保溫；第三是「阻風避寒」，於果園四周架設防風網或黑色遮光網，阻絕寒風直接侵襲，進而延緩降溫速度。

果樹方面，目前正值產期的蓮霧，對於低溫相當敏感，於寒流期間可引灌溫度較高的地下水，隨時注意果實是否有落果情形，必要時可提前採收；正值幼果期的果園，可提前套袋以減少冷風的影響。番石榴若受線蟲感染，樹勢較弱，低溫下易出現葉片轉紅或樹勢衰退，應適度減少留果量，以維持果實品質。紅龍果正值產期調節階段，若開花期遇到低溫，可進行人工授粉以促進果實發育；未成熟枝條則較易發生寒害，出現黃化或壞疽情形，建議提前以葉面施用高磷鉀肥，以減緩受害程度。

蔬菜方面，冬季生產中的苦瓜、絲瓜及胡瓜等作物，低溫易引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形等問題。建議冬季施肥時適度提高磷、鉀肥比例，或葉面噴施高磷鉀，以增強作物耐寒性。低溫來襲時，可透過畦溝灌水及畦面覆蓋方式維持土壤溫度，網室頂部亦可加覆一層紗網，以提升防寒效果，待氣溫回升後應儘速移除田區及網室上方所加設的圍網，以避免濕度過高而引發病害。

在水稻與雜糧作物方面，水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以降低寒害風險；尚未插秧之田區建議待低溫過後再進行插秧作業，已插秧田區則可於低溫期間採取深水灌溉以達保溫效果，低溫過後再進行補植，並施用少量氮肥促進恢復生長。毛豆遇低溫期間可進行田間田間溝灌或噴灌，使土壤保持穩定溫度，低溫後可進行葉面施肥，以利恢復生長。

花卉作物方面，捲揚式設施可將塑膠布放下，具備加溫設備的蝴蝶蘭溫室，應事先檢查油量是否充足，並確認啟動裝置運作正常。其他切花作物若已達適收階段，亦可提前採收。低溫來襲前，應適度限制澆水，以降低植株含水量，或使用抗蒸散劑（如水蠟）減少植株蒸散，提升耐寒性；氣溫回升後，則應避免陽光直射造成二次傷害，可適度增加遮蔭，以減緩寒害症狀的發生。

羅場長強調，冬季防寒管理措施，將影響作物後續的產量與品質，高雄農改場已於官方網站建置多項農作物防寒及寒害復育技術資料，提供農友參考運用；農友如有相關技術問題，歡迎洽詢高雄農改場技術服務團隊，技術人員將竭誠提供協助。