北捷砍人案勇警現身！ 還原驚險奪刀過程　現場示範擒拿術

記者戴上容／新北報導



捷運板南線昨夜發生砍人事件，一名16歲成功高中高二學生遭王姓婦人持美工刀劃傷臉頰，情況危急之際，北市警員薛先得見義勇為，奮勇上前奪刀並壓制嫌犯。薛先得的身份事後才曝光，他今天上午在板橋公園現身受訪，還原當時情況並現場示範擒拿術。

▲▼ 薛先得接受採訪 。（圖／記者戴上容翻攝）



薛先得回憶當時情況表示，事發時他剛下班正搭捷運返家，聽見有人驚呼前方車廂有人持刀傷人，他立刻前往查看，發現一名男生正抓住嫌犯持刀的手，於是他立即衝上前奪刀並壓制嫌犯，還問：「你為什麼持刀傷人，你們認識嗎？」嫌犯卻冷冷地回應：「你又不是警察，我不想告訴你。」之後便再無回答。



薛先得說，自己奪下刀子後，有其他民眾接過刀具。因他並未透露自己的身分，且見警方迅速到場接手，他便默默離開捷運站。事後，海山分局員警通知他回到警局製作筆錄，才說出自己也是警察。

薛先得曾在刑事警察大隊服務，並擔任過派出所所長。他坦言，對於昨晚的狀況，相信每位遇到此情此景的警察都會挺身而出。他也被媒體問及昨晚與新北市長侯友宜重逢時，稱呼對方為「大隊長」一事。薛先得笑著回應，自他當刑警以來，侯市長就是他的前輩，當年在沒有科技設備的情況下，侯友宜破了許多重大案件，「見面稱大隊長，是一個親切的稱呼」。

此外，對於台北市長蔣萬安的讚賞，薛先得表示感謝，並呼籲市民在危難時應互相扶持，警察會全力保護市民安全。現場他也向媒體示範了制服持刀嫌犯的技巧，只見他迅速上前採取弓箭步，雙手穩穩控制嫌犯手腕。他補充道，當時嫌犯與受害人的手纏在一起，憑藉經驗和訓練，他成功將兩人分開，並詳細解說了擒拿術的技巧。