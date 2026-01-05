　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄧紫棋首部長篇小說參選銀河獎　該獎項為中國科幻小說最高榮譽

▲鄧紫棋長篇小說參選角逐大陸科幻小說最高獎「銀河獎」。（圖／翻攝微博）

▲鄧紫棋長篇小說參選角逐大陸科幻小說最高獎「銀河獎」。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

香港知名歌手鄧紫棋跨足科幻文學領域，首部長篇小說《啟示路》近日出現在第37屆銀河獎「最佳原創圖書獎」海選投票名單中，引起粉絲及外界熱議。然而，部分自媒體將其形容為「入圍中國科幻最高獎」，引來不少爭議。對此，銀河獎主辦單位出面澄清稱，目前僅屬初選階段，入圍說法存在誤解。

▲鄧紫棋長篇小說參選角逐大陸科幻小說最高獎「銀河獎」。（圖／翻攝微博）

《澎湃新聞》報導，近日，華語樂壇知名歌手鄧紫棋出版於2025年7月的首部長篇科幻小說《啟示路》現身第37屆銀河獎海選投票「最佳原創圖書獎」一欄，引發熱議。鄧紫棋為此發微博稱：「新人作家表示受寵若驚，超級受到鼓勵！！！」

據悉，銀河獎創立於1985年，被視為大陸科幻文學領域的最高榮譽之一。對於部分自媒體將「進入投票名單」解讀為「入圍」炒作流量引起的輿論熱議，第37屆銀河獎主辦方昨（4）日發文說明指，本屆評選共分為初選（網路投票）、複選（產生入圍名單）及終選（決定得獎作品）三個階段，目前仍處於初選階段，投票名單僅代表作品具備參評資格，尚未構成入圍，更非得獎。

▲鄧紫棋長篇小說參選角逐大陸科幻小說最高獎「銀河獎」。（圖／翻攝微博）

主辦方進一步表示，「最佳原創圖書獎」評選對象為2025年度內出版的所有簡體中文原創科幻書籍，只要符合出版條件即可被提名，「由於編輯人力有限，投票頁面另設有『其他』選項，供讀者補充推薦遺漏作品。」

銀河獎主辦方指出，樂見各界關注中國科幻創作，並感謝鄧紫棋以創作者身分參與評選，呼籲外界持續關注後續評選進程。

科幻作家吳清緣之作品列入本屆投票名單，他表示，網路上目前的確存在對評選機制的誤解，鄧紫棋參評本身並非壞事，科幻創作不論出身背景，只看作品本身，這正是銀河獎的價值所在。

▲鄧紫棋長篇小說參選角逐大陸科幻小說最高獎「銀河獎」。（圖／翻攝微博）

從市場反應來看，《啟示路》出版後銷售成績亮眼。根據出版方果麥文化數據，該書上市首日銷量即突破20萬冊，銷售額超過4000萬元人民幣（約1.89億元新台幣），被部分創作者形容為年度科幻市場的「黑馬」。

另一名科幻作家陳楸帆則強調，《啟示路》在風格與傳統科幻文學間仍存在差異，更接近個人創作延伸，但隨著科幻逐漸成為一種跨領域的敘事形式，未來不排除會有更多跨界創作者投入，「名人效應帶來的討論熱度，與作品本身對科幻文學的長期價值，仍需分開看待。」

大陸2025年車市年度成績單正式出爐，多家上市車企陸續公佈全年銷售數據。從整體表現來看，新能源車（電動車，下同）持續扮演成長核心，自主品牌主導市場的態勢進一步鞏固，同時「向海外要成長」已成為主流策略，其中，比亞迪以上看460萬輛的銷量穩居龍頭，其餘大型車企也多數維持正成長。

