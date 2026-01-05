台鐵中洲站高架化露曙光　中央地方協調啟動可行性評估

▲立委王定宇5日在仁德中洲里福德祠召開台鐵中洲段高架化協調會，邀集中央與地方單位討論可行性。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立法委員王定宇5日上午在台南市仁德區中洲里福德祠，召開「台鐵中洲站高架化及周邊平交道問題協調會」，邀集交通部鐵道局、台鐵公司及台南市政府相關單位到場，就中洲段鐵路高架化可行性進行討論，盼為地方長期關注的交通瓶頸尋求解方。

此次協調會出席人員包括立委王定宇、市議員陳皇宇、交通部鐵道局副分局長王淳玄、台南市政府交通局局長王銘德、台鐵公司副處長林成瑋，以及中洲里長葉清仁、在地發展協會代表與地方意見領袖等。

王定宇表示，仁德地區保安段鐵路高架化已完成整體規劃，為避免影響既有工程進度，中洲段高架化將「另案立案」進行可行性評估。他指出，中洲地區南接高雄、東連沙崙綠能智慧科學城，周邊亦有多項重大交通建設同步規劃中，未來發展潛力明確，若評估結果可行，將全力向中央爭取經費支持。

台南市政府交通局局長王銘德指出，台鐵中洲段高架化工程初估總經費約110億元，因涉及鐵路坡度調整，中洲鐵路橋須配合墊高，並牽動台鐵沙崙線需重新施作，工程技術與經費均具挑戰性。他強調，儘管工程困難，但對地方長遠發展影響深遠，市府將委由專業規劃公司進行詳細可行性評估。

中洲里長葉清仁表示，中洲地區緊鄰高鐵台南站與台南機場，是沙崙智慧園區未來發展的重要腹地，期待中央與地方政府能以長遠眼光看待中洲段高架化需求，促成交通與地方發展雙贏。

王定宇在會中總結指出，此次協調會的重要共識，在於不影響仁德整體高架化規劃前提下，即刻啟動中洲段高架化可行性評估，並納入周邊交通建設整合及中洲平交道改善等因素。他強調，這項評估將為中洲地區未來發展跨出關鍵一步。