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美籍兒少猥褻犯行蹤成謎　雙北全面清查學校和補習班外師

▲移民署公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲移民署公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

美國在台協會通知移民署，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子，上個月初入境台灣，目前行蹤成謎，移民署已成立專案小組全力追查。但該名美籍男子的個資已在網路家長、教師社群平台瘋傳，擔心是否會進入校園或補習班教學。雙北教育局急發文各級學校和補習班，全面清查是否有該名美籍人士任教，要求嚴查外師身分。

移民署昨指出，接獲美國國土安全調查辦公室發文示警，擔心涉案美籍男子停留台灣期間違反台灣法律及善良風俗，請求台灣移民署協尋並依法查緝，移民署也發文轉知警政署、外交部、勞動部、教育部等單位協查。該名美籍男子的照片和個資已在網路社群瘋傳，擔心有學校或補習班不慎聘用，引發家長恐慌。

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台北市教育局副局長陳素慧表示，接獲教育部函文後，已於10月8日通知北市各級學校和補習班清查是否有該名美籍人士任教，確認並未在北市任教，今天也將再度發文各校與全市2500多家補習班，要求聘用外籍教師務必嚴查工作證並確認是否有居留許可，除了教師外，也不得擔任校園廚工、清潔人員等工作。

陳素慧強調，短期補習班聘僱教職員工前，應依補教法規定報教育局核准，聘僱外國人擔任教職員時，於第一次申請聘僱許可時，應檢附外國人原護照國開具的行為良好證明文件。

新北市教育局表示，已函知各級學校清查是否聘用該美籍人士，且不得聘用該美籍人士，避免其進入學校教育場域，此外，經查全市補習班及課後照顧中心系統並無晉用該師資，教育局已通告各補習班及課後照顧中心務必注意該美籍人士，不得聘僱，避免其流竄至教育場域，教育局也會持續強化落實學校聘用人士查察及補教機構稽查，以維護學童學習環境安全。
 

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